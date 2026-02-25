Tuyên ngôn thời trang tại sự kiện Thông điệp Liên bang của ông Trump

Sự kiện phát biểu Thông điệp Liên bang tại Mỹ hàng năm đem tới cho các chính trị gia và người có ảnh hưởng cơ hội bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Có người được phát biểu, nhưng phần lớn chỉ xuất hiện thoáng qua trên sóng truyền hình hay lọt vào ống kính phóng viên ảnh. Họ phải tìm cách thầm lặng nhưng trực quan để bày tỏ đồng tình hoặc phản đối, do đó, quần áo và phụ kiện sẽ thay lời muốn nói.
Trong sự kiện đọc Thông điệp Liên bang tối 24/2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người tham dự đã đưa ra nhiều tuyên ngôn thời trang đáng chú ý.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Đệ nhị phu nhân Usha Vance, và lãnh đạo tổ chức bảo thủ Turning Point USA Erika Kirk, những người vốn nổi tiếng về các lựa chọn trang phục táo bạo, lần này đều lựa chọn trang phục màu trầm, đơn giản.
Bà Vance và bà Kirk mặc vest đen, còn bà Melania mặc bộ vest của hãng thời trang Italy Dolce & Gabbana màu xám than phối cùng thắt lưng đen và áo sơ mi trắng. Trang phục của bà Melania khiến người ta nhớ đến hình ảnh chân dung Đệ nhất phu nhân do Nhà Trắng công bố hồi tháng 1/2025, sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần hai.
Những nữ nghị sĩ đảng Dân chủ thường mặc trang phục màu trắng trong các sự kiện gần đây như đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2024 và bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2024, nhằm vinh danh những người phụ nữ đã đấu tranh để giành quyền bỏ phiếu cho phái nữ năm 1919.
Đảng Dân chủ năm nay tẩy chay sự kiện ông Trump phát biểu, khiến số lượng người vắng mặt tương đối đáng kể. Họ chuyển qua ủng hộ sự kiện Thông điệp Liên bang Nhân dân trên sân cỏ National Mall và các chương trình khác. Tuy nhiên, một số nữ nghị sĩ đảng Dân chủ có mặt tại Điện Capitol tối 24/2 tiếp tục giữ truyền thống mặc màu trắng.
Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, không đeo cà vạt đỏ giống màu đại diện cho đảng Cộng hòa. Ông chọn cà vạt màu be, giống màu chiếc búa chủ tọa, biểu tượng cho quyền lực của ông tại sự kiện.
Troy E. Nehls, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Texas, đeo cà vạt in hình Tổng thống Trump. Chiếc cà vạt khiến ông Trump chú ý trong lúc tiến vào bục phát biểu. Nó xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình khi ông Nehls tranh cãi với Al Green, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ ở Texas.
Ông Green bị mời khỏi phòng họp vì cầm tấm biển có nội dung: "Người da đen không phải là vượn", ám chỉ video mà ông Trump chia sẻ gần đây trên mạng xã hội mô tả cựu tổng thống Barack Obama cùng vợ, bà Michelle Obama giống loài vượn.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. nhắc lại quyết tâm trong chiến dịch "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" qua hình ảnh chiếc cà vạt thon gọn thường thấy.
Các thành viên đảng Dân chủ như cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hạ nghị sĩ Marcy Kaptur (người trong ảnh), hạ nghị sĩ Rashida Tlaib, cùng Danielle Bensky, người tố cáo tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đeo ghim cài áo đen trắng in chữ: "Sát cánh cùng các nạn nhân: Hãy công bố những tệp hồ sơ bị gạch đen", chỉ những tài liệu chưa công bố về hoạt động và các mối quan hệ của Epstein.
Hạ nghị sĩ Nanette Barragan gây chú ý khi đeo ghim cài áo hình ông Trump với chiếc mũi dài ra như cậu bé người gỗ Pinocchio kèm chữ "Kẻ nói dối".
Hạ nghị sĩ Jill Tokuda đến từ Hawaii mặc áo vest, sau lưng là nắm đấm giơ cao tạo thành từ vài chiếc còi, gợi nhớ đến chiếc còi mà người dân Chicago phát cho nhau để cảnh báo có nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở gần. Bà Tokuda luôn phản đối chiến dịch trấn áp người nhập cư mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ và ICE thực hiện.
Tập thể nổi bật nhất trong sự kiện là đội tuyển khúc côn cầu nam Olympic Mỹ, vừa giành huy chương vàng trước Canada hôm 22/2. Họ mặc áo len dệt kim in hình cờ Mỹ, quần dài kaki và chiếc huy chương vàng lấp lánh, đem tới không khí tươi vui nhẹ nhàng hiếm hoi cho sự kiện.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP, AP)