Tuyên ngôn thời trang tại sự kiện Thông điệp Liên bang của ông Trump

Sự kiện phát biểu Thông điệp Liên bang tại Mỹ hàng năm đem tới cho các chính trị gia và người có ảnh hưởng cơ hội bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Có người được phát biểu, nhưng phần lớn chỉ xuất hiện thoáng qua trên sóng truyền hình hay lọt vào ống kính phóng viên ảnh. Họ phải tìm cách thầm lặng nhưng trực quan để bày tỏ đồng tình hoặc phản đối, do đó, quần áo và phụ kiện sẽ thay lời muốn nói.

Trong sự kiện đọc Thông điệp Liên bang tối 24/2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người tham dự đã đưa ra nhiều tuyên ngôn thời trang đáng chú ý.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Đệ nhị phu nhân Usha Vance, và lãnh đạo tổ chức bảo thủ Turning Point USA Erika Kirk, những người vốn nổi tiếng về các lựa chọn trang phục táo bạo, lần này đều lựa chọn trang phục màu trầm, đơn giản.

Bà Vance và bà Kirk mặc vest đen, còn bà Melania mặc bộ vest của hãng thời trang Italy Dolce & Gabbana màu xám than phối cùng thắt lưng đen và áo sơ mi trắng. Trang phục của bà Melania khiến người ta nhớ đến hình ảnh chân dung Đệ nhất phu nhân do Nhà Trắng công bố hồi tháng 1/2025, sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần hai.