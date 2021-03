Tuyển miền Nam đoạt VGA Union Cup 2021

Chiều 21/3, tuyển miền Nam thắng tuyển miền Bắc với tỷ số điểm 17.5 – 10.5 ở lần thứ năm tranh giải golf đồng đội do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức.

Đội miền Nam nâng cao Union Cup trên sân West Lakes Golf & Villas, Long An hôm 21/3. Ảnh: Golfnews / Duy Dương

Từ thế cân bằng 4-4, tuyển miền Nam dẫn đội khách 9.5-6.5 khi kết thúc số trận đấu hố đồng đội hôm 20/3. Lúc này, đội chủ nhà cần 3.5 điểm để thắng vì theo điều lệ giải, với vị thế đương kim vô địch, họ được quyền giữ Cúp nếu đạt mốc 14 điểm. Trong khi đó, đội khách miền Bắc cần đến tám điểm mới chạm mốc thắng – 14.5.

Chiều dài sân đấu xấp xỉ 6.900 yard còn tốc độ green tối thiểu 11.0. "Đội tôi ngày đầu choáng vì green nhanh nhưng từ hôm qua cũng quen dần", thành viên tuyển miền Bắc Thái Trung Hiếu nói trước khi nhập cuộc thể thức single match.

Hôm qua, so tài tay đôi, tuyển miền Nam áp sát mốc vô địch khi thắng bốn trong năm trận đầu, tính cả kết quả bất ngờ từ thành viên Nguyễn Tiến Mạnh khi chạm trán Thái Trung Hiếu. Đầu trận, đấu thủ chủ lực của đội khách được đánh giá "trên cơ" Tiến Mạnh. Vào cuộc, Trung Hiếu dẫn đối thủ suốt tám hố. Tuy nhiên, Tiến Mạnh cân bằng thế trận từ hố 9, hoà cả bốn hố tiếp theo rồi bắt đầu dẫn từ hố 13. Anh kết thúc cuộc so tài bằng lợi thế 2 Up ở hố 17.

Sau chiến thắng của đồng đội Trần Anh Linh, tuyển miền Nam cần thêm 0.5 điểm. Khi đó, trận Vũ Phạm Nguyên An - Hoàng Quân thành chìa khoá mở cửa ra bục đăng quang cho chủ nhà.

Thực chiến, Nguyên An dẫn suốt, đạt 2 Up sau 16 hố. Lúc này, đội anh xem như vô địch vì dù có thua hai hố còn lại, anh vẫn mang về nửa điểm quý giá. Nhưng cuộc chiến kết thúc ở hố 17, khi Hoàng Quân hỏng cú gạt giữ par. Còn Nguyên An giành trọn một điểm với lợi thế 3 Up. Khi đó, Ban tổ chức kéo còi kết thúc thi đấu và sáu trận còn lại đều được mặc định ở kết quả hoà.

Union Cup 2021 khởi tranh từ 19/3 ở West Lakes Golf & Villas, tỉnh Long An quy tụ các đấu thủ đạt trình điểm chấp – handicap tối đa 5.0. Giải gồm 16 trận đấu hố đồng đội chia đều cho thể thức foursome và fourball và 12 trận đấu hố cá nhân – single match, trong đó, một điểm cho trận thắng, 0.5 điểm cho trận hoà.

Giữ Cúp lần này, tuyển miền Nam thắng ba kỳ liên tục. Bốn lần trước, giải diễn ra hàng năm, trong đó miền Bắc vô địch hai kì đầu (2016-2017). Từ năm nay, sự kiện sẽ theo định kì hai năm.

Quốc Huy