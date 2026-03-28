Tuyển Iran ôm ba lô bé gái tưởng niệm vụ không kích trường học

Thổ Nhĩ KỳCác cầu thủ Iran cầm ba lô học sinh và đeo băng tay đen khi hát quốc ca trước trận giao hữu thua Nigeria 1-2 ngày 27/3, nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tập kích ở quê nhà.

Hành động diễn ra gần một tháng sau vụ không kích vào một trường tiểu học nữ ở Iran, khiến ít nhất 168 người thiệt mạng, trong đó khoảng 110 học sinh, theo giới chức nước này. Một số nguồn khác từ Tehran cho biết tổng số nạn nhân có thể vượt 175 người, gồm cả học sinh và giáo viên tại trường Shajareh Tayyebeh, bị tấn công trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Các cầu thủ Iran cầm ba lô trẻ em, tưởng niệm trước trận giao hữu với Nigeria tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/3/2026. Ảnh: Reuters

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Iran xếp hàng, mỗi người cầm một chiếc ba lô màu hồng hoặc tím, có gắn ruy băng, áp sát ngực khi quốc ca vang lên. Theo đại diện đội tuyển, đây là cách các cầu thủ tưởng nhớ "165 bé gái đã thiệt mạng trong vụ tấn công". Họ đồng thời đeo băng tay đen như một dấu hiệu để tang.

Trận đấu được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Belek, tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Iran tập huấn trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, khả năng dự giải của đội bóng này đang bị đặt dấu hỏi khi xung đột chưa hạ nhiệt ở Trung Đông. Iran từ chối di chuyển tới Mỹ, một trong ba quốc gia đồng đăng cai. LĐBĐ Iran cũng đã đề nghị LĐBĐ Thế giới (FIFA) chuyển các trận đấu của họ tại World Cup khỏi lãnh thổ Mỹ sang Mexico, nhưng không được chấp thuận.

Vụ đánh bom trường học là tâm điểm tranh cãi quốc tế, với những tuyên bố trái chiều về trách nhiệm. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm, nói rằng vụ nổ là hậu quả từ sự thiếu chính xác của vũ khí nước này. Tuy nhiên, các điều tra viên quân sự Mỹ sau đó cho biết họ nghiêng về khả năng chính lực lượng Mỹ đã gây ra vụ tấn công, dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, bị phá hủy sau một cuộc tập kích hôm 28/2. Ảnh: Anadolu

Phía Iran phản ứng mạnh mẽ ông Trump. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cáo buộc đây là hành động có chủ đích, nhấn mạnh vụ việc không thể bị che giấu hay bỏ qua. Trong khi đó, Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi tiến hành điều tra đầy đủ và công bố kết quả, đồng thời mô tả vụ đánh bom là kinh hoàng.

Động thái của đội tuyển Iran phản ánh cách bóng đá bị cuốn vào cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự tại Trung Đông. Trước đó không lâu, đội tuyển nữ Iran cũng từng từ chối hát quốc ca tại Asian Cup, dẫn tới chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước.

Trong trận giao hữu hôm 27/3, Iran thua Nigeria 1-2. Đội trưởng Mehdi Taremi ghi bàn duy nhất cho họ, sau khi bị đối thủ dẫn hai bàn. Iran sẽ tiếp tục đá giao hữu với Costa Rica tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/3.

Hoàng An (theo Telegraph, Guardian)