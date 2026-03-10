Tuyến đường sắt Trung Quốc - Triều Tiên tái hoạt động sau 6 năm

Dịch vụ tàu chở khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên được khôi phục sau 6 năm bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc hôm nay thông báo tuyến tàu quốc tế giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ hoạt động trở lại từ ngày 12/3.

Các đại lý bán vé tại Bắc Kinh và thành phố biên giới Đan Đông cho biết người Trung Quốc đang làm việc và học tập tại Triều Tiên hiện có thể mua vé tàu đến quốc gia này. Người Triều Tiên đang làm việc, học tập hoặc thăm thân nhân ở nước ngoài cũng có thể mua vé. Tuy nhiên, hình thức này hiện chưa áp dụng với du khách.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết vé tàu từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng trong ngày 12/3 đã được bán hết. Tàu sẽ chạy mỗi tuần một lần và chuyến tiếp theo dự kiến vào 18/3, vé cho ngày hôm đó vẫn còn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bình luận rằng việc duy trì các chuyến tàu chở khách thường xuyên có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Một đoàn tàu chạy qua cây cầu hữu nghị nối Trung Quốc với Triều Tiên năm 2022. Ảnh: VCG

Các chuyến tàu giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã bị dừng từ năm 2020 khi hai nước áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để ngăn virus lây lan. Trung Quốc sau đó mở cửa hoàn toàn biên giới, song Triều Tiên tiến hành thận trọng hơn.

"Thật tuyệt khi thấy các tuyến tàu quốc tế được nối lại", Rowan Beard, quản lý tour của công ty lữ hành Young Pioneer Tours, cho biết.

Theo ông, Young Pioneer Tours, một trong số các hãng lữ hành nước ngoài chuyên tổ chức tour tới Triều Tiên, cũng có thể tổ chức đặt vé từ 12/3.

"Ban đầu tuyến tàu chưa dành cho du khách, nhưng khi du lịch tới Triều Tiên được mở lại, đây sẽ là lựa chọn di chuyển khác bên cạnh đường hàng không", ông nói thêm.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)