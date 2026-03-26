Tuyến đường 'đánh thức' cù lao Phố bên sông Đồng Nai

Đường trục trung tâm Biên Hòa dài 5,4 km đi qua cù lao Phố với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nhằm "mở nút thắt" kết nối giao thông đi vào trung tâm Biên Hòa, phát triển trục đô thị ven sông Đồng Nai.

Cù lao Phố rộng gần 700 ha thuộc phường Hiệp Hòa, được bao bọc bởi hai nhánh của sông Đồng Nai. Vào thế kỷ 17-18, khu vực là trung tâm kinh tế của khu vực Biên Hòa - Gia Định, sử sách hay gọi Nông Nại Đại Phố. Trên cù lao hiện triển khai nhiều dự án đô thị quy mô lớn.