Tuyến đường 'đánh thức' cù lao Phố bên sông Đồng Nai

Đường trục trung tâm Biên Hòa dài 5,4 km đi qua cù lao Phố với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nhằm "mở nút thắt" kết nối giao thông đi vào trung tâm Biên Hòa, phát triển trục đô thị ven sông Đồng Nai.
Cù lao Phố rộng gần 700 ha thuộc phường Hiệp Hòa, được bao bọc bởi hai nhánh của sông Đồng Nai. Vào thế kỷ 17-18, khu vực là trung tâm kinh tế của khu vực Biên Hòa - Gia Định, sử sách hay gọi Nông Nại Đại Phố. Trên cù lao hiện triển khai nhiều dự án đô thị quy mô lớn.
Khi án đi qua trung tâm cù lao rồi được phân thành 2 nhánh để kết nối với cầu An Hảo và cầu Hiệp Hòa.
Trong khi đó nhánh hai dài hơn 1,7 km từ điểm đầu vòng xoay giao với nhánh hai và cầu Thống Nhất, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa, kết nối quốc lộ 1K (TP HCM).
Điểm cuối nhánh 1 kết nối với đường Đặng Văn Trơn dưới chân cầu An Hảo. Phía bên kia sông là KCN Biên Hòa 1 đang được giải phóng mặt bằng để triển khai làm Trung tâm hành chính tỉnh trong tương lai.
Với việc đưa vào khai thác dự án, tỉnh Đồng Nai hy vọng dự án sẽ "đánh thức" cù lao Phố nằm giữa sông Đồng Nai phát triển với tiềm năng tương xứng.
Sơ đồ đường trục trung tâm Biên Hòa. Đồ họa: Hoàng Thanh
Phước Tuấn