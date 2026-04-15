Tuyển đồng đội đá chung trận đời, chỉ cần biết cười

Chào em, anh là chàng trai miền Trung chính hiệu, mang theo hành trang là tính tự lập và chút lì lợm, đang học tập và làm việc tại Sài Gòn, nơi mà cà phê có thể thay bữa sáng và deadline đến nhanh hơn crush reply tin nhắn.

Anh cao 1,8 m, nặng 79 kg, tuy không phải người mẫu nhưng đủ để xách bình nước, dắt xe và che mưa cho em. Ngoại hình được nhận xét ưa nhìn, nghĩa là nhìn cũng ổn, chưa đến mức phải xin lỗi người đối diện.

Anh thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, đá không phải lúc nào cũng hay nhưng được cái luôn nhiệt tình và hết mình.

Công việc và thu nhập tạm ổn định, chưa giàu nhưng đủ để hai đứa ăn uống vui vẻ mà không phải chia đôi từng ly trà sữa.

Không hút thuốc, nhậu nhẹt ở mức có mặt cho đủ tình nghĩa, không phải chiến thần bàn nhậu.

Anh trân trọng gia đình, luôn đề cao sự chia sẻ và thấu hiểu. Không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng làm được những điều nhỏ nhỏ như nhớ em thích ăn gì, ghét điều gì và luôn cố gắng ở cạnh khi em cần.

Tìm em, người chưa lập gia đình, chân thành, biết quan tâm và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Không cần hoàn hảo, chỉ cần hợp nhau là đủ.

Nếu em cũng đang tìm một người để cùng đi qua những ngày bình thường mà trở nên đặc biệt, biết đâu tụi mình hợp nhau.

Nhắn anh một câu chào nhé, biết đâu mở đầu một câu chuyện dài hơn.

