Tuyên bố trái ngược của ông Trump về kết thúc chiến sự Iran

Những tuyên bố trái chiều từ Tổng thống Trump về Iran cho thấy Washington vẫn chưa xác định thời điểm kết thúc cũng như mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Tehran.

Kể từ khi Mỹ cùng Israel mở chiến dịch nhằm vào Iran cuối tháng 2, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần đưa ra những thông điệp thiếu nhất quán về cuộc xung đột. Ngày 9/3 là ví dụ điển hình cho sự mơ hồ này.

Sau buổi sáng thị trường biến động mạnh, chứng khoán Mỹ lao dốc và giá dầu tăng vọt, ông Trump bắt đầu gọi điện liên tiếp cho các phóng viên, thực hiện các cuộc trả lời phỏng vấn ngắn, nhằm phát thông điệp trấn an nhà đầu tư. Tuy nhiên, những phát biểu của ông lại càng gây thêm hoài nghi, khi Tổng thống chưa có quan điểm rõ ràng về diễn biến và mục tiêu của chiến sự.

"Tôi đã có kế hoạch cho mọi chuyện, được chứ?", ông Trump trả lời New York Post khi phóng viên hỏi về việc giá dầu tăng vọt. "Tôi có kế hoạch cho tất cả. Các bạn sẽ rất hài lòng thôi".

Tổng thống Donald Trump tại hội nghị của đảng Cộng hòa tại bang Florida ngày 9/3. Ảnh: AP

Trả lời CBS News, Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến "về cơ bản đã gần như hoàn tất", tiến độ vượt đáng kể so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch vì thế có sớm kết thúc hay không, Tổng thống Mỹ lại đáp rằng ông "chưa thể nói trước và còn tùy tình hình".

"Kết thúc lúc nào hoàn toàn do tôi quyết định, không phải ai khác", ông tiếp tục.

Thông điệp này thắp lên kỳ vọng rằng chiến dịch tấn công khiến Trung Đông rung chuyển đang sắp tới hồi kết. Nhưng đến tối cùng ngày, Tổng thống Trump lại đưa ra tuyên bố trái ngược.

Phát biểu tại cuộc họp chính sách với các nghị sĩ Cộng hòa ở bang Florida, ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được "chiến thắng cuối cùng".

"Chúng ta đã thắng theo nhiều cách, nhưng vẫn chưa thắng đủ", ông nói trước các nghị sĩ. "Chúng ta sẽ tiến lên với quyết tâm hơn bao giờ hết để đạt được chiến thắng cuối cùng".

Nhưng đồng thời, ông lại tiếp tục mô tả chiến dịch nhằm vào Iran chỉ là "cuộc xuất quân ngắn hạn", lực lượng Mỹ vào khu vực "để loại bỏ một số cái ác" và dự báo mọi chuyện kết thúc nhanh chóng.

"Cùng với Israel, chúng ta đang nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh và kỹ thuật quân sự", ông Trump nói. "Năng lực drone và tên lửa của Iran bị phá hủy hoàn toàn. Hải quân của họ coi như không còn. Tất cả đều nằm dưới đáy đại dương. 46 tàu. Các bạn có tin được không?".

Ông Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp bất nhất tại cuộc họp báo sau đó về chiến sự Iran, sự kiện hỏi đáp với phóng viên đầu tiên từ khi xung đột bùng phát. Ông không đặt ra mốc thời gian cụ thể để chấm dứt xung đột, một lần nữa ám chỉ quân đội Mỹ đang thành công và để ngỏ mục đích cuối cùng.

"Chúng tôi rất tự hào khi tham gia chiến dịch này và nó sẽ sớm kết thúc. Ngay lúc này có thể gọi đây là một thành công to lớn. Hoặc chúng tôi có thể tiến xa hơn. Và chúng tôi đang tiếp tục tiến xa hơn nữa", Tổng thống Trump cho biết.

Ông Trump nhắc lại thông điệp Mỹ "đã rất gần với việc hoàn tất chuyến xuất quân nhỏ", nhưng lại cảnh báo Washington sẽ tăng cường các đòn tấn công nếu Tehran tiếp tục đe dọa các tàu chở dầu rời Vịnh Ba Tư.

"Chúng tôi sẽ giáng đòn vào họ mạnh đến mức họ, hoặc bất kỳ ai giúp họ, đều không thể khôi phục lại khu vực đó", ông nói.

Việc mô tả chiến dịch tại Iran là cuộc can thiệp ngắn hạn có thể giúp chính quyền ông Trump giảm bớt lo ngại Mỹ đang sa lầy vào một cuộc chiến. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thực tế chiến trường có thể phức tạp hơn nhiều. Iran vẫn còn nhiều lá bài để phản công, bao gồm lực lượng tên lửa, các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trải khắp Trung Đông.

Tổng thống Trump cũng mô tả mục tiêu của cuộc chiến theo hướng bao quát hơn là nhằm bảo đảm Iran không thể phát triển các loại vũ khí có thể nhắm vào Mỹ, Israel hay bất kỳ đồng minh nào của Washington "trong một thời gian rất dài".

Theo giới quan sát, điều đó cuối cùng có thể đòi hỏi phải có sự thay đổi chế độ ở Iran, kết quả mà ông Trump đến nay vẫn chưa đạt được. Mỹ và Israel đã hạ sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhưng Tehran đã bầu con trai ông là Mojtaba Khamenei, người mang quan điểm thậm chí còn cứng rắn hơn cha, lên kế nhiệm.

Tổng thống Trump cảm thấy "thất vọng" khi Iran chọn ông Mojtaba, cho rằng lựa chọn đó "chỉ khiến Tehran tiếp tục đối mặt với những vấn đề cũ". Trong khi đó, lý do mà Mỹ phát động cuộc chiến lúc đầu là cáo buộc Iran theo đuổi tham vọng hạt nhân và phát triển tên lửa đe dọa lãnh thổ Mỹ.

Sự thay đổi giọng điệu này cho thấy chính quyền Mỹ vẫn chưa thống nhất cách mô tả tình hình chiến sự, cũng như mục tiêu cuối cùng của chiến dịch.

Tổng thống Donald Trump họp báo tại bang Florida ngày 9/3. Ảnh: AFP

Thông điệp từ ông Trump thay đổi liên tục trong vài giờ, khiến nhiều người cảm thấy khó theo dõi. Những ai tìm kiếm dấu hiệu về thời điểm chiến dịch có thể kết thúc, hoặc manh mối về mục tiêu cụ thể cuối cùng, chỉ nhận lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Mỹ - Israel sẽ bao gồm việc sử dụng các loại vũ khí mạnh hơn và Mỹ "thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu phần này của chiến dịch".

Một ngày sau, khi được hỏi về sự mâu thuẫn giữa tuyên bố của ông rằng cuộc chiến "gần như đã hoàn tất" và nhận định của Bộ trưởng Hegseth, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ có thể nói cả hai đều đúng".

"Đây là khởi đầu của việc xây dựng một đất nước mới", ông nói.

Như Tâm (Theo TIME, BBC, Reuters)