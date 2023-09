Tưởng vợ 'không biết đẻ', hóa chồng vô sinh

Nhiều nam giới không tin mình vô sinh, đổ lỗi cho vợ "không biết đẻ", khám hiếm muộn mới biết mình mắc các vấn đề sinh lý nam.

Phương Anh (31 tuổi, Hà Nội) 4 lần một mình đến viện khám hiếm muộn. Chồng chị, anh Khôi, không đi cùng, cho rằng "đàn ông không vô sinh, chỉ đàn bà không biết đẻ".

Lần này để thuyết phục chồng đi khám, chị nói dối mình bị vô sinh, muốn làm thụ tinh ống nghiệm (IVF). Kết quả, sức khỏe của chị bình thường, anh Khôi bị teo tinh hoàn hai bên, số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm, chỉ số nội tiết tố vượt ngưỡng cho phép. Vợ chồng giấu gia đình, thực hiện IVF. Tuy nhiên trong ba năm, 4 lần vi phẫu cho anh Khôi, bác sĩ vẫn không tìm được tinh trùng để tạo phôi. Bác sĩ khuyên vợ chồng xin tinh trùng để có con. Anh Khôi phải thừa nhận với gia đình mình bị vô sinh.

Trường hợp khác là chị Hạnh (28 tuổi, Bắc Giang), bị mẹ chồng "nhắc khéo" chuyện ly hôn sau hai năm chưa có con. Kết quả khám sức khỏe của Hạnh bình thường, gia đình chồng không tin, nghĩ chị từng nạo phá thai nhiều lần nên bị vô sinh. Mẹ chồng tháp tùng hai vợ chồng đi khám lần nữa, trực tiếp nhận kết quả con trai mình "yếu", tỷ lệ phân mảnh ADN tinh trùng 36%, mới chấp nhận thực tế.

Nhiều nam giới đổ lỗi cho người vợ khi khó có con. Ảnh: Freepik

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh được xác định khi vợ chồng quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai, nhưng không thể mang thai tự nhiên sau một năm (hoặc 6 tháng nếu người vợ trên 35 tuổi). 10% trường hợp vô sinh không xác định được nguyên nhân, 40% là do nữ giới, 40% do nam giới và 10% từ cả hai.

BS.CKI Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVFTA), cho biết các cặp vợ chồng được khuyến cáo đi khám toàn diện sức khỏe sinh sản khi khó có con, sẩy thai, sinh con dị tật... Tuy nhiên, tại IVFTA, bác sĩ gặp nhiều trường hợp phụ nữ tự nhận lỗi về bản thân và chủ động khám trước.

"Nam giới khá thụ động khi gặp vấn đề trong chuyện sinh con, có người từ chối đi khám sức khỏe thông thường", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Nguyên nhân, theo bác sĩ, nhiều nam giới quan niệm sinh đẻ là vấn đề của phụ nữ, nên thai kỳ không suôn sẻ hoặc khó có con đều do vợ. Nhiều quý ông cũng lầm tưởng vẻ ngoài khỏe mạnh, khả năng tình dục dồi dào đồng nghĩa với khả năng làm bố, hoặc ngại đi khám vì sợ bị đánh giá.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, có nhiều bệnh lý dẫn đến vô sinh nam gồm các vấn đề về sản xuất tinh trùng (giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn...); rối loạn tình dục (rối loạn cương, rối loạn xuất tinh), nhiễm trùng đường sinh dục, ung thư tinh hoàn, ung thư dương vật; bất thường nhiễm sắc thể như mắc Klinefelter, đứt gãy ADN tinh trùng...

Ngoài ra, môi trường sống tiếp xúc nhiều với nhiệt, hóa chất, kim loại nặng, tia xạ..., thói quen tắm nước nóng, mặc quần chật, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, trầm cảm, tăng cân, tự ý sử dụng testosterone trong tập thể thao, cũng là nguyên nhân.

Bác sĩ cho biết điều trị vô sinh nam hiện khá dễ dàng, chỉ cần có tinh trùng, dù số lượng ít, vẫn có thể IVF. Kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng micro-TESE là phương pháp ít gây tổn thương, hiệu quả cao. Nhiều đơn vị hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam đã sử dụng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), chỉ cần một tinh trùng và một noãn để tạo phôi. Bên cạnh đó, công nghệ đông tinh số lượng ít, nuôi phôi dài ngày, sàng lọc phôi tiền làm tổ giúp nam giới vô sinh có cơ hội làm cha, sinh con khỏe mạnh.

Cuối năm 2022, vợ chồng chị Phương Anh tới IVFTA để điều trị. Bác sĩ chỉ định người chồng dùng thuốc, kiểm soát thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng để cải thiện chất lượng tinh trùng. Sau hai tháng, anh được phẫu thuật, thu đủ tinh trùng để thụ tinh bằng kỹ thuật ICSI. Hiện, chị Phương Anh đã có thai 10 tuần, dư tinh trùng trữ đông để sinh thêm con.

Chị Phương Anh mang thai 10 tuần, đã có nhịp tim thai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với chị Hạnh, khám tại 5 bệnh viện khác nhau đều chung kết quả "bất thường tinh trùng", người chồng chấp nhận thụ tinh ống nghiệm tại IVFTA. Anh được bác sĩ chỉ định chọc hút tinh trùng từ mào tinh (PESA) và ICSI để tạo phôi. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị kéo dài cùng các khúc mắc giữa hai vợ chồng khiến ước mơ làm mẹ của chị Hạnh vẫn bỏ ngỏ.

20h ngày 27/9, chương trình tư vấn trực tuyến "Hiếm muộn do nam giới - Vi phẫu microTESE và kỹ thuật điều trị hiện đại" sẽ được phát trên fanpage VnExpress. Các chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tư vấn gồm bác sĩ CKI Cao Tuấn Anh, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, bác sĩ Lưu Xuân Kỳ. Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi