Tướng tình báo Nga 'vẫn hôn mê' sau vụ ám sát ở Moskva

Tướng Vladimir Alekseyev đã trải qua ca phẫu thuật và vẫn hôn mê sau khi bị trúng nhiều phát đạn, theo người thân cận với ông.

Oleg Tsaryov, cựu lãnh đạo ly khai vùng Donbass và là người có quan hệ gần gũi với trung tướng Vladimir Alekseyev, hôm 6/2 cho biết ông đã được phẫu thuật và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Hãng thông tấn RIA Novosti trước đó cho biết ông Alekseyev được đưa vào viện sau khi bị một nghi phạm chưa rõ danh tính bắn nhiều phát súng vào người trong tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở thủ đô Moskva.

Tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về sự việc, nhưng Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố đây là một vụ ám sát.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng vụ ám sát là "cuộc tấn công khủng bố", nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ. "Sự việc một lần nữa xác nhận chính quyền Ukraine tập trung vào các hành động khiêu khích để phá hỏng quá trình đàm phán", ông nói.

Vụ ám sát xảy ra một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, nơi cả hai phía đều tuyên bố có tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Chi tiết về nghi phạm và cách thức tổ chức vụ ám sát chưa rõ ràng, nhưng các blogger quân sự Nga chỉ trích những sơ hở trong công tác bảo vệ và đặt câu hỏi làm thế nào một tay súng có thể đột nhập vào tòa nhà chung cư mà không bị phát hiện.

"Đáng lẽ họ phải tăng cường bảo vệ cho giới chức quân sự cấp cao nhất", Andrei Soldatov, chuyên gia nghiên cứu về các cơ quan an ninh Nga, nêu quan điểm.

Cảnh sát Nga tại hiện trường vụ nổ súng ở chung cư sáng 6/2. Ảnh: AFP

Là sĩ quan quân đội giàu kinh nghiệm, tướng Alekseyev giữ chức Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU) từ năm 2011. Ông bị phương Tây trừng phạt do cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018. Vụ ám sát hụt làm một công dân Anh tử vong, khiến quan hệ London và Moskva trở nên căng thẳng.

Khi trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi loạn bất thành hồi tháng 6/2023, tướng Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với ông này. Tướng Alekseyev cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong thời gian Nga can thiệp vào Syria để hỗ trợ chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad.

Hồng Hạnh (Theo TASS, Guardian)