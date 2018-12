Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra thiếu điện trong năm 2019

17h55

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu "không để thiếu điện trong năm 2019".

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ đã "nhiều lần gửi thư cho các lãnh đạo cơ quan chức năng, yêu cầu không để thiếu điện cho sản xuất, sinh hoạt; nếu không thực hiện tốt sẽ truy trách nhiệm các bên liên quan".

Liên quan tới vấn đề thiếu than cho sản xuất của các nhà máy nhiệt điện, Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm, không để thiếu than cho điện như vừa qua.

Cuối tuần trước, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có trụ sở chính nằm ngay trong vùng lõi than của cả nước thông báo phải dừng vận hành 2 trên 4 tổ máy vì thiếu than để sản xuất. Theo tính toán, nhà máy vẫn thiếu 145.000-200.000 tấn than để đủ phát 4 tổ máy và mỗi ngày mất khoảng 10 triệu kWh, tương đương hụt thu hơn 13 tỷ đồng.

Báo cáo lên Chính phủ, EVN cho biết, loạt nhà máy nhiệt điện khác thuộc tập đoàn này đã phải ngừng các tổ máy, giảm phát điện. Nhiệt điện Nghi Sơn, Hải Phòng tuần trước vừa phải giảm công suất 2-4 tổ máy về mức tối thiểu, thậm chí một số tổ máy còn ngừng hẳn hoạt động; riêng Nhiệt điện Thái Bình không thể huy động công suất do thiếu than ngày 3/11.