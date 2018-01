Thế giới ngày mới 20/1

Quân đội chính phủ Somalia trong một cuộc đấu súng sau vụ đánh bom tự sát năm 2016 bên ngoài khách sạn Nasahablood ở thủ đô Mogadishu. Ảnh: Reuters.

Quân đội Somalia tối 18/1 đột kích trường do khủng bố Al Shabaab điều hành và giải cứu 32 trẻ em bị nhóm phiến quân Hồi giáo tuyển mộ. "32 trẻ em an toàn và chính phủ đang chăm sóc các bé. Thật không may khi khủng bố tuyển mộ trẻ em để phục vụ hệ tư tưởng bị bóp méo của chúng", Reuters dẫn lời Abdirahman Omar Osman, bộ trưởng thông tin của chính phủ liên bang Somalia hôm qua cho biết.

Al Shabaab cho rằng lực lượng chính phủ với sự hỗ trợ của thiết bị bay điều khiển từ xa, tấn côn ngôi trường ở khu vực Middle Shabelle, làm 4 trẻ em, một giáo viên thiệt mạng. Chính phủ Somalia cho biết không có trẻ em nào thiệt mạng trong cuộc giải cứu.