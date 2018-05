Thế giới ngày 4/5: Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của quân sự hoá Biển Đông

Chung Eui-yong, trưởng văn phòng an ninh quốc gia của tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Hankyoreh.

Chung Eui-yong, trưởng văn phòng an ninh quốc gia của tổng thống Hàn Quốc, hôm qua tới Washinton theo lời mời của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, một quan chức giấu tên thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết. "Hội đồng an ninh quốc gia đề nghị ông Chung tới để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh Triều - Mỹ", quan chức nói, thêm rằng phía Washington đề nghị giới chức Hàn Quốc không hé lộ về chuyến thăm Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp thượng đỉnh vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.