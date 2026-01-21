Tường sập làm tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu trật bánh gần Barcelona sau khi tường chắn dọc theo đường ray đổ sập xuống, khiến lái tàu thiệt mạng và làm 37 người bị thương.

Sự cố xảy ra ngày 20/1 tại khu vực Gelida, vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha, trên tuyến tàu vận chuyển hành khách quanh khu vực ngoại ô thành phố Barcelona. Công ty quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha Adif nhận định đoạn tường chắn đổ sập nhiều khả năng vì ảnh hưởng của đợt mưa lớn quét qua Catalonia trong tuần này. Vụ trật bánh xảy ra tại khu vực vốn lâu nay bị phàn nàn về tình trạng dịch vụ đường sắt thiếu đầu tư và hay gặp sự cố.

Toàn bộ hành khách đã được đưa ra khỏi đoàn tàu sau vụ tai nạn, theo thanh tra Claudi Gallardo của cơ quan cứu hỏa Catalonia.

Giới chức địa phương cho biết lái tàu đã thiệt mạng tại hiện trường. Có 37 người trên tàu bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nặng. Ít nhất 20 xe cứu thương được triển khai tới hiện trường cùng 38 đơn vị lính cứu hỏa để ứng cứu.

Hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray gần Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 20/1. Ảnh: AP

Sở cứu hỏa Catalonia cho hay đã hoàn tất rà soát hiện trường và không phát hiện thêm nạn nhân nào trong các toa tàu. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phần gầm đoàn tàu và khu vực xung quanh, đồng thời phong tỏa, bảo đảm an toàn hiện trường để phục vụ điều tra.

Tai nạn ở Catalonia diễn ra chỉ hai ngày sau vụ va chạm thảm khốc giữa hai tàu cao tốc tại vùng Andalusia, miền nam Tây Ban Nha, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tây Ban Nha đang tổ chức quốc tang kéo dài ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)