Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma

Sáng 14/3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 38 năm Gạc Ma tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường).
Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc, cẩn thận đặt vòng hoa được kết hình cờ Tổ quốc trước tấm bia ghi tên 10 liệt sĩ người Đà Nẵng đã ngã xuống tại bãi đá Gạc Ma.
"Trong 64 anh hùng liệt sĩ, Đà Nẵng tự hào và cũng đau thương khi có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào của quê hương, là nỗi nhớ khuôn nguôi của gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố biển", ông Tấn nói.
Lễ tưởng niệm có sự tham gia của đông đảo đồng đội là những cựu chiến binh từng ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đại diện chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thầy và trò Trường Đại học Đông Á và một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Sau nghi thức chào cờ, mọi người dành một phút tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma. "38 năm trôi qua, nhưng tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền, giữ gìn hoà bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh", ông Tấn nói thêm.
Tại đình làng Nại Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tặng quà tri ân cho 10 gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng.
Trong ảnh, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, tặng quà cá nhân cho cụ Trần Thị Huệ, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Thế. "Gặp được đồng đội của con, tôi vơi đi nỗi nhớ trong ngày này", mẹ Huệ nói.
Tại khu vực vịnh Mân Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Trong ảnh, cựu binh Nguyễn Văn Thống, người từng bị bắt giữ trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988, lặn lội từ Quảng Bình vào Đà Nẵng thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội.
Gặp lại ông Thống sau nhiều năm, những đồng đội từng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đã hỏi thăm, động viên. Trong sự kiện Gạc Ma, ông Thống bị thương ở tay phải và vùng mặt.
Tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, Khánh Hòa, sáng 14/3 đã diễn ra lễ tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma.
Nhiều ngày qua, nhiều đoàn thuộc các cơ quan địa phương, các trường học, quân đội đến từ rất sớm, cùng nhau ôn lại thời khắc bi tráng 38 năm trước 64 chiến sĩ hải quân đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đảo.
Nhiều người dân dành phút mặc niệm các liệt sĩ Gạc Ma trước tại khu vực tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời".
Có mặt tại khu tưởng niệm từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thu Hà, sống ở phường Bắc Nha Trang - em gái liệt sĩ Nguyễn Tất Nam (quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết có một "cảm xúc khó tả và xúc động" khi nhìn người anh qua di ảnh tại đây.
"Ngày anh trai ra đi tôi còn nhỏ, anh được lệnh lên đường trong tinh thần sẽ chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc. 38 năm rồi, hình ảnh anh trai vẫn in hằn trong tâm trí cả gia đình", chị Hà nói.
Thiếu tá Trần Thị Thủy công tác Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), con gái liệt sĩ Trần Văn Phương (đảo phó Gạc Ma) cùng đồng đội đến khu tưởng niệm thắp hương cho cha. Đối với chị, cảm xúc đến nơi này vẫn vẹn nguyên như bao năm.
"Cha tôi đã cùng đồng đội dành thanh xuân nơi vùng biển Trường Sa để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Việt Nam. Tôi xem đó như là động lực để tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo", chị nói.
Học sinh trường tiểu học Phước Long 2, phường Nam Nha Trang đến dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma đồng thời tìm hiểu về lịch sử về trận chiến giữ đảo 38 năm trước. Cô Nguyễn Thị Kiều Phương, giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 2 (phường Nam Nha Trang), cho hay việc đưa học sinh đến những “địa chỉ đỏ” như khu tưởng niệm giúp các em tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, sinh động hơn. “Nhiều em đã đặt nhiều câu hỏi về biển đảo, về cuộc sống của những người lính hải quân. Những thắc mắc ấy cho thấy các em bắt đầu quan tâm và hiểu rằng chủ quyền biển đảo là vấn đề rất gần gũi với mỗi người Việt Nam”, cô Phương nói.
Cách đây tròn 38 năm, các tàu vận tải của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tiếp tế, xây dựng và bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thì bị tấn công, ba tàu HQ 604, HQ 605 và HQ 505 bị đánh chìm hoặc hư hỏng, 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và mất tích. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cho tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Nguyễn Đông - Bùi Toàn