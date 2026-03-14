Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma

Sáng 14/3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 38 năm Gạc Ma tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường).

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc, cẩn thận đặt vòng hoa được kết hình cờ Tổ quốc trước tấm bia ghi tên 10 liệt sĩ người Đà Nẵng đã ngã xuống tại bãi đá Gạc Ma.

"Trong 64 anh hùng liệt sĩ, Đà Nẵng tự hào và cũng đau thương khi có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào của quê hương, là nỗi nhớ khuôn nguôi của gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố biển", ông Tấn nói.