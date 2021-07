Tướng Mỹ đọ tài ném rìu, bắn súng với lính

Thiếu tướng Mikolaities cùng 74 quân nhân dưới quyền tham gia tranh tài trong cuộc thi kỹ năng chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang New Hampshire ngày 8-11/7 tổ chức cuộc thi thiện xạ và kỹ năng chiến đấu thường niên tại căn cứ Fort Devens, bang Massachusetts.

75 sĩ quan, binh sĩ Mỹ thuộc lục quân và không quân tham gia thi đấu dưới những cơn mưa nặng hạt khi bão Elsa quét qua khu vực, trong đó có thiếu tướng David Mikolaities, lãnh đạo văn phòng các vấn đề quân sự và cựu chiến binh của bang New Hampshire.

Các quân nhân tham gia tranh tài với các bài thi bắn súng trường M16 hoặc M4, súng ngắn M9 hoặc M17. Họ phải mặc trang phục chiến đấu gồm mũ bảo hiểm kevlar và áo chống đạn, thực hiện các bài thi gồm chạy, bắn nhiều mục tiêu và thay đạn nhanh.

Ảnh chụp cho thấy tướng Mikolaities mặc quân phục dã chiến, mang trang bị trên người và thực hiện phần thi ném rìu cùng các binh sĩ khác. "Cuộc thi là như vậy", tướng Mikolaities nói. "Đó là đặc tính của các chiến binh".

Thiếu tướng David Mikolaities thi ném rìu cùng các binh sĩ tại căn cứ Fort Denves ngày 10/7. Ảnh: US Army.

Đội The Other Guys, gồm thành viên các đơn vị quân cảnh đóng tại New Hampshire, giành chiến thắng trước 13 đội còn lại trong cuộc thi. Danh hiệu vô địch chung cuộc thuộc về đại úy Patrick Randall thuộc tiểu đoàn quân cảnh 941. Hiện chưa rõ thông tin về thứ hạng của tướng Mikolaities khi tranh tài với các binh sĩ thuộc quyền.

Thiếu tá Brooks Hayward, người đứng đầu ban tổ chức, cho biết phần quan trọng nhất của cuộc thi là giúp "các binh sĩ tự tin vào bản thân và trang bị", đồng thời nâng cao năng lực tấn công mục tiêu ở nhiều khoảng cách khác nhau trong tình huống căng thẳng.

Ban tổ chức khuyến khích các vệ binh quốc gia bang New Hampshire tham gia cuộc thi vào năm tới. "Kinh nghiệm hay mức độ tự tin của bạn bao nhiêu không quan trọng. Hãy tới đây và thử sức, bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời", Hayward nói.

Nguyễn Tiến (Theo US Army)