Tưởng mua hàng giả, khách mang Rolex 2,5 tỷ đồng đi lừa đổi 3 chiếc khác

SingaporeNghĩ chiếc đồng hồ Rolex vừa mua là giả, Singh Deepak mang đi lừa đổi lấy ba chiếc Rolex chính hãng, nhưng hóa ra chiếc Rolex ban đầu là thật, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, công dân Italy, Singh Deepak, 24 tuổi, vẫn bị đưa ra tòa vì tội cố ý lừa đảo và bị kết án 7 tháng tù giam vào ngày 20/4.

Theo các tài liệu tòa án, tháng 2 hoặc tháng 3/2025, khi đang ở Italy, Singh đã mua chiếc đồng hồ Rolex GMT Saru từ một người chỉ được biết đến với tên gọi "Matteo", giá khoảng 60.000 euro (1,85 tỷ đồng).

Sau đó, Singh đến các cửa hàng đồng hồ để kiểm tra, và một trong số đó nói món hàng có thể là giả. Số serie trông đáng ngờ. Nghĩ rằng đã bị người bán lừa, Singh quyết định bán nó đi.

Một chiếc Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II Saru. Ảnh: Buzzufy

Ngày 27/11/2025, anh ta bay đến Singapore và đến một cửa hàng đồng hồ. Anh ta đưa chiếc đồng hồ và giấy bảo hành cho giám đốc cửa hàng xem, nói muốn bán.

Sau cuộc đàm phán, họ đã thống nhất mức giá 94.700 SGD (1.95 tỷ đồng).

Singh nói không muốn nhận tiền mặt. Thay vào đó, anh ta đã đổi chiếc đồng hồ đó lấy ba chiếc đồng hồ khác: Rolex Submariner, Rolex Daytona và Rolex GMT.

Sau đó, Singh đã đưa hộ chiếu giả của mình cho người mua hàng để làm thủ tục mua bán. Theo cáo buộc, anh ta làm vậy để trốn tránh trách nhiệm hình sự và các khoản thuế phát sinh.

Sau khi Singh rời cửa hàng với ba chiếc đồng hồ, người mua đã đến các cửa hàng đồng hồ gần đó để kiểm tra chiếc Rolex GMT Saru.

Xem xét kỹ số serie được khắc trên đồng hồ, người này phát hiện ra rằng nó đã bị tẩy xóa và sau đó được khắc bằng laser.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn, người này cũng cho rằng chiếc đồng hồ là giả. Ông đã cố gọi cho Singh nhiều lần trước khi báo cảnh sát. Cuối cùng Singh cũng nghe điện thoại và nói sẽ quay lại cửa hàng.

Nhưng thật ra, Singh đã đặt vé máy bay về Italy, nhưng bị bắt tại sân bay Changi, Singapore vào đêm 28/11/2025.

Điều bất ngờ ở vụ án, là ngày 3/12/2025, cảnh sát đã đưa chiếc Rolex GMT Saru đến Trung tâm Dịch vụ Rolex. Kỹ thuật viên đã xác nhận rằng tất cả các bộ phận của đồng hồ đều là hàng chính hãng và nguyên bản. Một chiếc thường có giá 120.000 SGD (khoảng 2,5 tỷ đồng).

