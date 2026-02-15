Tượng linh vật ngựa ‘xưa - nay’ tại công viên bên sông Sài Gòn

Công viên hoa Saigon Marina IFC thiết kế như "khu vườn xuân" bên sông. Từ trên cao, vườn hoa hiện ra như một khóm hoa dọc bờ sông Sài Gòn. Vị trí sát cầu Thủ Thiêm 2 giúp khách dễ dàng tiếp cận và chiêm ngưỡng toàn cảnh vườn hoa từ xa.
Tổng thể khu vườn được tổ chức trên một không gian rộng mở, trang trí bằng hàng nghìn chậu hoa, hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Vườn chia thành ba khu chủ đề gồm: Miền Khởi nguyên, Con đường Khát vọng và Vùng đất Vinh hoa. Mỗi khu trưng bày một mẫu linh vật ngựa có dáng đứng và chất liệu khác nhau, được sắp đặt liền mạch, dẫn dắt khách tham quan theo từng lớp trải nghiệm.
Khu vực thứ hai mang tên "Con đường Khát vọng". Điểm nhấn của không gian này là hai chú ngựa bằng kim loại ánh bạc, dáng phi nước đại. Các khối tượng được tạo hình góc cạnh, phản chiếu ánh sáng mặt trời, tượng trưng cho sức sống, khát vọng và tinh thần vươn lên. Không gian được bố trí xen các cụm hoa đồng tiền, cúc mâm xôi, hướng dương, họa mi, mang thông điệp hạnh phúc, thành công và năng lượng tích cực.
Trần Minh Châu, du học sinh từ Australia về nước, cùng gia đình đến chơi cho biết, về Việt Nam lúc nào cũng vui, không khí Tết ở đây rộn ràng và gần gũi. Châu nói thích nhất khu ngựa vàng vì vừa tượng trưng cho năm mới, vừa là góc ảnh đẹp khi chiều xuống. "Cả nhà em ở Mỹ, Australia cùng về, biết có vườn hoa bên sông nên ghé chụp ảnh kỷ niệm", Châu chia sẻ.
Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí thêm các tiểu cảnh xích đu, cầu tre và khu chụp ảnh tương tác, giúp không gian sinh động hơn. Du khách nhận xét các hình tượng ngựa được sắp đặt theo ba không gian chủ đề tạo nên điểm nhấn thị giác, gắn kết các thế hệ trong không gian truyền thống - hiện đại.
Tiếp nối hành trình thưởng lãm đường hoa, chuỗi trải nghiệm được mở rộng bằng những điểm nhấn nghệ thuật - công nghệ đan xen trong toàn bộ không gian lễ hội.
Cạnh bên vườn hoa là màn hình LED mô phỏng đường hầm "Du hành thời gian", mô tả lối dẫn ánh sáng, tạo nên trải nghiệm thị giác liền mạch. Theo ban tổ chức, khu vực được bố trí nhằm tạo nên khoảng chuyển tiếp tinh tế giữa quy mô kiến trúc và không gian thiên nhiên.
Buổi tối, ánh đèn từ cầu Thủ Thiêm 2 và tòa nhà Saigon Marina IFC phản chiếu lên mặt sông, làm nổi bật cụm ngựa bạc, ngựa vàng cùng toàn bộ không gian vườn. Hệ thống chiếu sáng được lập trình đồng bộ, kết hợp nhạc nền, giúp khu vực trở thành điểm ngắm cảnh buổi tối của người dân TP HCM.
Đại diện chủ đầu tư cho biết công viên hoa Saigon Marina IFC được thiết kế kết hợp nghệ thuật sắp đặt, công nghệ và văn hóa Tết Việt, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến mùa xuân thường niên của thành phố.
Đêm giao thừa 29 Tết, khu vực Saigon Marina sẽ tổ chức chương trình pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình chiếu ánh sáng, dự kiến thu hút hàng nghìn người dân và du khách đứng dọc bờ sông chiêm ngưỡng.
Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) tọa lạc tại khu Ba Son, đi vào hoạt động từ tháng 8/2025. Dự án được định hướng trở thành hạt nhân kết nối các hoạt động tài chính, kinh tế và sáng tạo, góp phần định hình không gian phát triển mới của đô thị trung tâm. Tòa tháp 55 tầng được bao phủ hệ thống chiếu sáng diện tích gần 39.000 m2, có khả năng trình chiếu nội dung chuyển động quy mô lớn, có thể quan sát từ nhiều khu vực xung quanh.
Thái Anh
Ảnh: Thanh Tùng