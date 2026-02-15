Tượng linh vật ngựa ‘xưa - nay’ tại công viên bên sông Sài Gòn

Công viên hoa Saigon Marina IFC thiết kế như "khu vườn xuân" bên sông. Từ trên cao, vườn hoa hiện ra như một khóm hoa dọc bờ sông Sài Gòn. Vị trí sát cầu Thủ Thiêm 2 giúp khách dễ dàng tiếp cận và chiêm ngưỡng toàn cảnh vườn hoa từ xa.

Tổng thể khu vườn được tổ chức trên một không gian rộng mở, trang trí bằng hàng nghìn chậu hoa, hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Vườn chia thành ba khu chủ đề gồm: Miền Khởi nguyên, Con đường Khát vọng và Vùng đất Vinh hoa. Mỗi khu trưng bày một mẫu linh vật ngựa có dáng đứng và chất liệu khác nhau, được sắp đặt liền mạch, dẫn dắt khách tham quan theo từng lớp trải nghiệm.