Tưởng khàn tiếng do viêm họng hóa ung thư phổi di căn

TP HCMÔng Lĩnh, 68 tuổi, khàn tiếng khoảng 10 ngày nghĩ do viêm họng, song bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi di căn.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát, Trưởng chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết nội soi họng thanh quản cho ông Lĩnh ghi nhận dây thanh trái bị liệt, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết. Liệt dây thanh thường gặp sau phẫu thuật tuyến giáp hoặc bướu cổ, chấn thương cổ ngực hoặc chấn thương dây thanh, đặt nội khí quản sau gây mê. Tuy nhiên, ông Lĩnh không gặp bất cứ tình trạng nào.

Hình chụp CT vùng cổ ngực cho thấy khối u kích thước lớn ở phổi trái, lan rộng vào vùng trung tâm gây tắc phế quản và làm xẹp gần toàn bộ phổi trái, u đã di căn tuyến thượng thận trái, hạch ổ bụng. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào lớn của phổi.

"Khối u xâm lấn, di căn chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược gây liệt dây thanh khiến người bệnh khàn tiếng và không đáp ứng thuốc viêm họng", bác sĩ Phát giải thích. Liệt dây thanh gây khàn tiếng, hụt hơi, khó thở là biến chứng nặng của ung thư phổi đã tiến triển hoặc di căn. Tuy nhiên, ông Lĩnh chỉ khàn tiếng không kèm theo triệu chứng khác nên nhầm lẫn với bệnh thường gặp như viêm họng, viêm thanh quản, trào ngược...

Bác sĩ Phát đang khám, tư vấn điều trị cho ông Lĩnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ông Lĩnh được xét nghiệm hóa mô miễn dịch ghi nhận có đột biến E298* trên gene TP53. ThS.BS Trần Như Tùng, Khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích TP53 là một gene ức chế khối u nằm trên nhiễm sắc thể số 17, có chức năng mã hóa protein p53 đóng vai trò như "người kiểm soát" trong chu kỳ tế bào.

Protein này giúp phát hiện và sửa chữa các tổn thương DNA, đồng thời loại bỏ những tế bào bất thường. Khi xảy ra đột biến gene TP53, cấu trúc và chức năng của protein p53 bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng. Khi đó, các tế bào mang tổn thương không được kiểm soát sẽ tiếp tục phân chia, tích tụ dần và hình thành khối u.

Từ kết quả này, bác sĩ lên phác đồ điều trị kết hợp hóa trị và liệu pháp miễn dịch với mục tiêu giảm triệu chứng, giúp người bệnh dễ chịu và kéo dài tiên lượng.

Bác sĩ Phát lưu ý khàn tiếng có thể do nguyên nhân lành tính hoặc ác tính. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như khàn tiếng kéo dài hơn 1-2 tuần và không đáp ứng điều trị thông thường, người bệnh nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để nội soi họng thanh quản, đánh giá nguyên nhân, chẩn đoán và có hướng xử trí kịp thời, hiệu quả.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã thay đổi