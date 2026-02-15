Tượng bát mã sánh cùng ngựa hoa bên bờ vịnh Hạ Long

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số” được diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.
Sau đó, các đại cảnh trung tâm, linh vật, bộ chữ nghệ thuật chủ đề, hệ giá trị của tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ Nhân dân và du khách đến hết tháng 3/2026.
Điểm nhấn của công trình là cụm hình tượng 8 linh vật ngựa chiều cao từ 4,4 m đến 5,7 m, chiều dài thân tới 7,4 m, đặt trên sàn rộng 95 m2. Linh vật được thiết kế dũng mãnh, biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới.
Ngoài mô hình "Bát Mã", linh vật ngựa với kiểu dáng sáng tạo, thân thiện được kết bằng hoa tươi cũng là điểm nhấn ấn tượng của đường hoa ven bờ vịnh Hạ Long năm nay.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, với hàng vạn chậu và bông hoa tươi các loại như mai, đào, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên… được bố trí thành thảm hoa rực rỡ, mang đậm sắc xuân sẽ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống trong không gian lễ hội hiện đại.
Mô hình “Thiên nhiên tươi đẹp” tôn vinh hệ sinh thái phong phú của Quảng Ninh với rừng, biển, đảo và cảnh quan kỳ vĩ.
Các tiểu cảnh hoa lá, mô hình sinh vật biển, núi đá vôi được sắp đặt nghệ thuật, nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên – giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu
của tỉnh.
Mô hình “Văn hóa đặc sắc Quảng Ninh” tái hiện sinh động bản sắc vùng đất di sản thông qua hình ảnh Vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử, di tích Bạch Đằng cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.
Không gian này tôn vinh chiều sâu lịch sử, tinh hoa văn hóa và giá trị nhân văn – nền tảng tinh thần quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh của Quảng Ninh trong quá trình phát triển.
Con đường ánh sáng – “Dòng chảy tương lai” là một trong những hạng mục độc đáo nhất.
Hệ thống 40 vòm đèn LED lập trình tạo thành chuyển động liên tục, mô phỏng nhịp phát triển năng động của Quảng Ninh trong kỷ nguyên số, mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại và giàu cảm xúc.
Mô hình "Kinh tế phát triển tái" hiện hành trình tăng trưởng của tỉnh thông qua các biểu tượng đặc trưng như công nghiệp than, cảng biển – logistics, đô thị thông minh và du lịch di sản. Trung tâm cụm là biểu đồ tăng trưởng GRDP cùng mũi tên vươn cao, khẳng định vị thế một cực tăng trưởng kinh tế năng động của cả nước.
Tại đường hoa, mỗi cụm mô hình là một lát cắt sinh động về những trụ cột phát triển của tỉnh, được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật tạo hình và công nghệ ánh sáng.
Tổng thể không gian tạo nên bức tranh toàn diện về Quảng Ninh – một địa phương phát triển năng động, giàu bản sắc, thân thiện và hướng tới tương lai.
Kết hợp với các mô hình sóng nước, cành mai, cành đào khổng lồ tạo nên khung cảnh mùa xuân rực rỡ - hứa hẹn trở thành điểm check-in ấn tượng cho người dân.
Người dân đến đường hoa tham quan, chụp ảnh ghi lại kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.
Công trình này được xác định là những sản phẩm văn hóa - du lịch chủ lực, góp phần định hình thương hiệu điểm đến “Quảng Ninh - trung tâm sáng tạo, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực”.
Lê Tân