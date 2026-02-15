Tượng bát mã sánh cùng ngựa hoa bên bờ vịnh Hạ Long

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số” được diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.

Sau đó, các đại cảnh trung tâm, linh vật, bộ chữ nghệ thuật chủ đề, hệ giá trị của tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ Nhân dân và du khách đến hết tháng 3/2026.

Điểm nhấn của công trình là cụm hình tượng 8 linh vật ngựa chiều cao từ 4,4 m đến 5,7 m, chiều dài thân tới 7,4 m, đặt trên sàn rộng 95 m2. Linh vật được thiết kế dũng mãnh, biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới.