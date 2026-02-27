Con gái buông lời khó nghe khi tôi không cho tiền đi nước ngoài học

Tôi không cho tiền mà nói con tự đi làm và học tiếp, tôi nuôi cho học một cái bằng đại học là đủ rồi.

Tôi 52 tuổi, có một con gái sinh năm 2003. Con tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật nhưng không thích làm luật mà đi theo bạn gái đồng tính làm kinh doanh. Ban đầu tôi không đồng ý, kêu con đi làm thử công việc liên quan đến bằng cấp của mình xem có thích hợp không rồi hãy chuyển hướng, nhưng con không chịu. Mới tốt nghiệp xong, con đi làm ngay cùng bạn gái, làm về in 3D và Lego. Tôi đành chấp nhận buông, tùy con chọn lựa.

Sau khi làm 5 tháng, con xin tiền tôi đi học tiếp Marketing và đi nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm. Một là tôi còn phải nuôi cả gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con, đứa em còn đang học đại học năm thứ nhất. Tôi không cho tiền mà nói con tự đi làm và học tiếp, tôi nuôi cho học một cái bằng đại học là đủ rồi. Sau một trận cự cãi giữa hai mẹ con, tôi đành chấp nhận cho con học tiếp nhưng không cho tiền đi nước ngoài. Con không nhận được tiền đi nước ngoài nên đã dùng những lời lẽ cay độc với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Hồng Vân