Tuổi 29 thuê nhà nhưng không có 300 triệu tiết kiệm

Tôi chưa bao giờ lo lắng và phấn đấu để có xe, có nhà trước năm 30 tuổi.

"The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it" - Michelangelo (tạm dịch: Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó).

Có vẻ mục tiêu có được nhà và xe trước năm 30 tuổi đang là tiêu chuẩn thành công phổ biến được nhiều bạn trẻ hướng tới sau khi ra trường. Tuy mục tiêu này không có gì là xấu, nhưng nếu chỉ chú trọng vào nhà và xe, bạn sẽ bỏ phí rất nhiều điều trong cuộc sống.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi, một du học sinh 29 tuổi. Hiện nay tôi vẫn đang ở nhà thuê, tiền tiết kiệm chưa bao giờ quá 300 triệu. Nhưng tôi không lo lắng về chuyện cố gắng có nhà và xe vào trước năm 30 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, mục tiêu của tôi là tích lũy kiến thức, có kiến thức rồi thì mọi thứ khác đều sẽ dễ dàng. Tôi tự đánh giá mình khá may mắn khi bố mẹ tôi vẫn còn khỏe và có nguồn thu nhập ổn định nhờ bán tạp hóa nhỏ.

Vì thế tôi không vội vã lao vào kiếm tiền ngay mà quyết định tìm kiếm cơ hội du học. Đi du học không chỉ mở rộng kiến thức mà còn là những trải nghiệm mới mẻ. Những điều này không thể có được nếu chỉ chăm chăm sáng đi làm, dán mắt vào màn hình 8 tiếng rồi về nhà.

Vì vậy, tôi đăng ký làm nghiên cứu viên ở một trường đại học lớn ở TP HCM, đồng thời tự học thêm ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc du học. Vào năm 2015, lương của tôi chỉ trên dưới 3 triệu một tháng.

Tôi làm được gần một năm thì tình cờ được giới thiệu một chương trình du học thạc sĩ. Tuy tiền trợ cấp chỉ đủ sống, tôi vẫn quyết định tham gia. Tôi tiếp tục học lên tiến sĩ sau khi xong chương trình thạc sĩ.

Và giờ tôi sắp kết thúc chặng đường 5 năm của mình. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu làm việc từ xa cho một công ty ở Việt Nam với mức lương 100 triệu/tháng. Với mức lương này, tổng thu nhập của tôi và vợ đủ để bắt đầu mua nhà (trả góp 50%) trong năm sau.

Suy cho cùng, thành công của mỗi người trên đời là đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người có một định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Thành công của một người chỉ được nên đánh giá trên góc nhìn cá nhân của chính người đó. Đừng để áp lực nhà và xe biến bạn thành nô lệ cho những tiêu chuẩn trống rỗng.

