Tung tin mất trộm 4 tỷ đồng để được xem là 'nhà có điều kiện'

An GiangBà chủ dây hụi giấu nữ trang hơn một tỷ đồng trong phòng ngủ rồi báo công an bị trộm tài sản 4 tỷ đồng "để mọi người nghĩ mình có điều kiện".

Ngày 31/1, người phụ nữ 48 tuổi này bị Công an tỉnh An Giang mời lên làm việc, xử lý về hành vi báo tin sai sự thật.

Số nữ trang cảnh sát tìm thấy trong két sắt chủ nhà, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Như

Trưa hôm qua, bà này trình báo bị mất két sắt mini có nhiều nữ trang trị giá hơn 3,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh An Giang phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi. Tiếp tục điều tra, các trinh sát phát hiện két sắt được giấu trong phòng ngủ của chủ nhà, số nữ trang bên trong trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, chủ nhà khai động cơ hoang báo và nâng khống số tiền bị mất là để người chơi hụi nghĩ gia đình bà này "có điều kiện", tin tưởng hơn, và tham gia dây hụi mới.

Hiện, Công an An Giang chưa công bố hướng xử lý đối với bà này. Trong khi đó, điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngọc Tài