Tùng Dương tham gia chuỗi âm nhạc trực tiếp trên eLive

Tùng Dương là khách mời số đầu tiên chương trình "In the Mirror" của nền tảng eLive của VnExpress, chia sẻ thăng trầm sự nghiệp và biểu diễn loạt hit.

Giọng ca Giao thoa sẽ giao lưu, kết nối khán giả trong livestream In the Mirror số đầu tiên vào 20h Chủ nhật, ngày 26/12. Anh cũng mang đến loạt hit gắn bó tên tuổi, với cách hòa âm phối khí mới, giúp khán giả có trải nghiệm nghe nhạc bắt tai hơn. Hiện anh dành phần lớn thời gian luyện tập bản phối mới, bàn bạc cùng ê-kip cách thể hiện cảm xúc nhất.

Tại sự kiện, Tùng Dương cũng kể về sự nghiệp, quan điểm nghệ thuật, khó khăn và cả kỷ niệm đẹp. Anh trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Ngọc Đại, Lưu Hà An, Sa Huỳnh... Ca sĩ thử sức với nhiều dòng nhạc, từ Jazz, Blues, dân gian đương đại (Chạy trốn, 2004) đến New age (Những ô màu khối lập phương, 2007), Electro (Li ti- 2010), World Music (Độc đạo, 2013), cách mạng và nhạc trữ tình...

Tùng Dương từng tổ chức các liveshow Thập kỷ hoan ca (2015), Giao thoa (2016), Trời và đất (2017), Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (2018), Human (2020). Vài năm gần đây, anh gây tiếng vang thực hiện các dự án tôn vinh những tên tuổi gạo cội, trình diễn loạt ca khúc vượt thời gian.

Nhạc Tùng Dương thường bị đánh giá khó nghe, trong đó Human có phần "độc" và "quái". Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, anh cho biết không làm nhạc chỉ để giải trí đơn thuần mà hướng đến những sản phẩm mang tính tiên phong và sáng tạo.

"Tôi vẫn luôn chọn lối đi riêng và quan niệm hay thực hiện nó một cách khác biệt. Tôi tâm đắc câu: 'Sự sáng tạo đòi hỏi can đảm để có thể buông tay những điều quen thuộc'. Cũng có thể đó là sự cực đoan, cứng đầu thường thấy ở một nghệ sĩ cầu toàn. Tôi không phải mẫu nghệ sĩ an toàn, không thích bị đóng khung theo lối mòn. Với tôi, an toàn là 'chết", anh nói.

Gần 20 năm làm nghề, người xem và nghe Tùng Dương vẫn ở hai chiều yêu - ghét nhưng dần dà, chiều yêu ngày một đông lên. Anh nói fan ruột của mình cũng cực đoan, luôn trông đợi sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng cũng có khán giả chỉ thích anh hát tình ca. Ca sĩ không thích tự xưng là "divo" hay ngôi sao hạng A, mà chỉ muốn đủ sức khỏe, năng lượng để hát đến hơn 70 tuổi như Tony Bennett hay thầy giáo Quang Thọ. "Lúc đó, tôi muốn có thể nhìn lại sự nghiệp và tự hào vì những gì mình cống hiến cho âm nhạc", anh cho hay.

Đại diện ban tổ chức cho biết In the Mirror số đầu tiên với sự góp mặt của Tùng Dương hứa hẹn mang đến thú vị, bất ngờ cho khán giả. Ca sĩ sẽ bộc lộ nhiều khía cạnh khán giả chưa từng thấy trước đó. Quan điểm độc đáo, âm nhạc khác biệt và sự hoạt ngôn, cá tính của anh sẽ tạo sức hút cho chuỗi chương trình âm nhạc trực tiếp nằm trong mục sự kiện - giải trí eLive của nền tảng eBox

Theo đại diện ban tổ chức, thị trường âm nhạc bị gián đoạn bởi Covid-19. Loạt hoạt động, sự kiện bị hoãn, kéo theo đó là sự "lên ngôi" của nền tảng online. "In the Mirror" ra đời với mong muốn xóa bỏ khoảng cách của đại dịch, tạo không gian biểu diễn, giao lưu, kết nối cho nghệ sĩ, là cầu nối họ với khán giả.

"Mỗi khách mời đồng hành với chương trình là đại diện cùng lúc của 'tấm gương' và 'phản chiếu'. Sự gặp gỡ của họ hòa trộn giữa tương đồng - tương phản trong phong cách, từ đó tạo nên chương trình khác biệt, hấp dẫn", người tổ chức sự kiện nói.

Chương trình trực tiếp chia làm ba phần. Đầu tiên là talkshow, gồm những màn đối thoại, giao lưu nhằm khai thác sâu hơn về phong cách, cá tính nghệ thuật, hình thức và con đường sự nghiệp của nghệ sĩ. Khán giả có thể nhận thấy sự đồng thuận quan điểm của từng nhân vật đến các ý tưởng mang tính đối lập, tương phản.

Ở phần Live performance (biểu diễn trực tiếp), ca sĩ sẽ trình diễn những bản phối mới được dàn dựng công phu. "Những độc bản âm nhạc ấy khác biệt với những gì khán giả từng trải nghiệm", đại diện ban tổ chức cho hay.

Tiếp đó là phần Gameshow, ca sĩ sẽ tham gia những màn thử thách, minigame tương tác có yếu tố bất ngờ để tạo không khí vui vẻ, sôi động.

