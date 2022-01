Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn chia sẻ niềm hạnh phúc, cảm giác thăng hoa sau khi "cháy" hết mình tại đêm nhạc trực tuyến In the Mirror tối 19/1.

Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn: 'Cháy hết mình tại In The Mirror'

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức trên nền tảng eBox, phát trực tiếp lúc 20h tối 19/1. Chương trình có sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn, mang đến concept là màn đối thoại, soi chiếu vào nhau của hai ca sĩ.

Sau đêm nhạc, In the Mirror vẫn đang bán vé muộn cho người xem sau với giá 119.000 đồng tại đây.

Lộc Chung - Dương Thành