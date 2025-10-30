Tủn Cùi Bắp

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Tủn Cùi Bắp (tên thật Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1997) là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung được yêu thích hiện nay. Anh hút hơn 7,4 triệu người theo dõi ở nền tảng TikTok, 4 triệu follower trên Facebook và hơn 450.000 lượt đăng ký trên YouTube.



Vốn mê diễn xuất, Tủn Cùi Bắp nhanh chóng tạo dấu ấn với nhân vật Thúy Liễu - cô vợ miền Tây "bất ổn" cùng loạt tình huống đời thường được phóng đại. Sự duyên dáng, cách xử lý khéo léo giúp nhiều video của anh chạm mốc triệu lượt xem, khẳng định màu sắc cá nhân.



Chàng trai Cà Mau duy trì sức hút bền bỉ khi liên tiếp tung loạt ý tưởng độc đáo như "phát minh độc lạ miền Tây" hay sản phẩm sáng tạo gắn liền đời sống thôn quê. Hình ảnh "căn nhà lá 2 tầng 4 mặt tiền" từng gây sốt trên nền tảng số ho thấy khả năng kết hợp giữa chất liệu dân dã và nét hài hước của Tủn Cùi Bắp.



Giữa tháng 10, Tủn Cùi Bắp vượt nhiều ứng viên nặng ký để đoạt giải "Video ấn tượng của năm" tại TikTok Awards Vietnam 2025, đánh dấu cột mốc mới trên hành trình theo đuổi đam mê sáng tạo.

Trước khi chạm mốc son sự nghiệp, Nguyễn Chí Thiện đối diện loạt thử thách. Anh từng làm nhiều công việc tay chân, thậm chí có giai đoạn nhặt ve chai để mưu sinh. Dù thử sức đủ nơi, không ít lần thất bại trong các buổi casting tại TP HCM, Thiện vẫn không từ bỏ đam mê diễn xuất và sáng tạo nội dung.

Cơ hội chỉ thực sự đến vào cuối 2021, khi một đoạn clip ngẫu nhiên quay lại cảnh anh bị bạn bè "trêu" sau một lần cắt tóc hỏng bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Từ đó, Thiện phát triển thành loạt video hài xoay quanh chủ đề "hớt tóc", nổi bật nhất là clip Rap cắt tóc hớt đầu ba giá với hơn 19 triệu lượt xem.

Những tiểu phẩm hài hước, khai thác tình huống quen thuộc không chỉ giúp anh được đông đảo khán giả biết đến mà còn định hình phong cách riêng - gần gũi, tự nhiên, không cần kịch bản nhưng đầy năng lượng tích cực.

Không qua đào tạo chính quy, Tủn Cùi Bắp không ngừng học hỏi, dám thử nghiệm và tự rèn luyện kỹ năng kể chuyện. Nhờ sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, anh trở thành TikToker triệu view, điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng.