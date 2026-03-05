Tủi thân vì bị mẹ nghĩ là có bầu trong khi em chỉ bị viêm dạ dày

17 năm cuộc đời, em chưa yêu ai mà mẹ hỏi như vậy nên thấy hoang mang cực độ.

Em đang học lớp 11. Suốt 11 năm đi học, em luôn đạt học sinh giỏi và xuất sắc. Em hòa đồng, vui vẻ, ngoan ngoãn và lễ phép. Ba mẹ em làm giáo viên nên rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái nhưng sự nghiêm khắc ấy làm em thấy cực kỳ khó chịu. Đỉnh điểm là gần đây, vừa ra Tết, em cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Lúc đầu em còn không định nói với ba mẹ, tại sợ ba mẹ mắng nên em chỉ nói với chị họ thôi. Lúc sau, vì lo cho em, chị em báo với mẹ em về chuyện này và khuyên em đi khám. Lúc đó em nghĩ mình bị trào ngược dạ dày và chỉ cần đi khám thôi nhưng nhìn mặt mẹ em có vẻ hơi suy tư nên em cảm giác lo sợ lắm.

Đúng như em đoán, ngay trưa hôm ấy, mẹ lên phòng hỏi về triệu chứng của em. Em bảo con bị buồn nôn vào sáng sớm, không ăn được nhiều món,... Tự nhiên mẹ em nghiêm mặt lại, hỏi em có người yêu chưa. Lúc đó em hoang mang cực độ, không ngờ mẹ sẽ hỏi như thế. 17 năm cuộc đời, em chưa yêu ai mà mẹ hỏi như vậy. Em hiểu mẹ đang nghĩ gì rồi. Em cũng thật lòng bảo với mẹ là mình chưa có người yêu. Rồi mẹ lại hỏi trong lớp có ai thích con không,... nhưng mẹ không tin. Lúc đó em sợ lắm, phải kiềm chế nước mắt vì không nghĩ mẹ lại có suy nghĩ như vậy.

Đến chiều mẹ chở em đi khám, mẹ ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai nhưng không nói với em mà bảo em đứng đợi bên ngoài. Tới lúc mẹ bảo vào nhà vệ sinh chung với mẹ thì em mới ngờ ngợ hiểu ra. Test xong, mẹ dẫn em đi khám nhưng trong lúc đợi, mẹ bảo em ngồi một mình rồi tự ra xe. Lúc đó em cố giữ bình tĩnh lắm rồi mà mắt vẫn đỏ lên. Cuối cùng, em chỉ bị rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày thôi. Tuy nhiên em cảm thấy sợ hãi và bất lực vô cùng, không nghĩ mẹ lại không tin em và càng không nghĩ mẹ cho rằng em có bầu. Chuyện này ám ảnh em mấy ngày qua rồi. Các anh chị có nghĩ em quá nhạy cảm không. Giờ em không biết đối diện với mẹ thế nào luôn.

Phương Vi