Túi Le Smart - dấu ấn chế tác thủ công từ Longchamp

Kết hợp ý tưởng từ studio tại Paris và tay nghề của nghệ nhân vùng Loire, Longchamp giới thiệu mẫu túi tối giản cho nhịp sống hiện đại. Chất liệu da cao cấp tiếp tục là điểm nhấn, được tuyển chọn kỹ lưỡng với độ dẻo dai tự nhiên và bề mặt mịn, đồng nhất.
Le Smart được chế tác tại Italy bằng kỹ thuật thuộc da chrome, kết hợp lớp phủ semi-aniline giúp tăng khả năng chống nước, hạn chế bám bụi. Nhờ đó, bề mặt da vừa giữ vẻ tự nhiên, vừa bền và có độ phục hồi tốt.
Bảng màu trung tính như nâu cà phê, beige sáng, xanh baby đi kèm lớp phủ satin nhẹ. Theo thời gian, bề mặt da dần hình thành lớp patina bóng đẹp.
Thông qua chương trình nội bộ Unfold, thương hiệu Pháp thiết lập một quy trình kiểm soát toàn diện, cho phép truy xuất nguồn gốc của từng miếng da từ giai đoạn nguyên liệu đến khi hoàn thiện. Da sử dụng trên các mẫu túi Le Smart đạt chứng nhận Gold (cao nhất) từ Hiệp hội Quản lý da Anh quốc uy tín.
Bên cạnh đó, sự tinh xảo của Le Smart còn nằm ở quy trình sản xuất đòi hỏi kỹ năng bậc thầy, nơi mỗi chiếc túi là kết quả của hơn 50 thao tác thủ công được thực hiện với độ chính xác cao. Từ khâu cắt da pinpoint tỉ mỉ, kỹ thuật lạng mỏng và nhuộm cạnh da đến các công đoạn lắp ráp, khâu tay và tích hợp phụ kiện… đều phải trải qua sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Ông David Burgel, Giám đốc sản xuất tại Segré, nhấn mạnh mỗi khâu hoàn thiện của sản phẩm đều gắn liền với bàn tay tài hoa của nghệ nhân thủ công. Dáng túi thiên hướng tote bag, được thiết kế theo lối tối giản về ngoại hình nhưng lại đòi hỏi nhiều bước hoàn thiện phức tạp.
Về thiết kế, điểm nhấn của Le Smart nằm ở phần đai túi tích hợp khóa cài hình lau sậy đặc trưng, được xử lý tinh tế trên thân túi. Chi tiết này cho phép biến đổi linh hoạt phom dáng: nới lỏng để tạo vẻ mềm mại, phóng khoáng; siết lại để định hình gọn gàng, sắc nét hơn.
Theo Giám đốc Sáng tạo Sophie Delafontaine, Le Smart tập trung vào sự cân đối trong thiết kế và chất liệu cao cấp. Longchamp đồng thời ưu tiên vật liệu bền bỉ, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm đảm bảo độ bền và khả năng sửa chữa của sản phẩm.
Với Le Smart, Longchamp thể hiện hướng đi riêng trong ngành đồ da, chú trọng sáng tạo, làm chủ quy trình và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao, để mỗi thiết kế đều gia tăng giá trị theo thời gian.
Tại Việt Nam, thương hiệu Longchamp được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Longchamp
Tìm hiểu thêm sản phẩm của thương hiệu tại đây.
Liên hệ:
- Longchamp Hà Nội: 56 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h - 20h.
Tel: 024 3203 9568.
Email: longchamp.trangtien@tamsonfashion.com.
- Longchamp Saigon Centre: Tầng L1, ô số L1-03&04, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 9h30 - 21h30 (thứ Hai - thứ Sáu; 9h30 - 22h (thứ Bảy - Chủ nhật).
Tel: 028 3535 6956.
Email: longchamp.sgc@tamsonfashion.com.