Túi khí tự bung khi xe chạy qua ổ gà

MỹTúi khí của mẫu minivan nhà Honda có thể bất ngờ kích hoạt khi xe chạy qua ổ gà hoặc gờ giảm xóc khiến hãng phải triệu hồi 440.000 xe.

Túi khí là thiết bị an toàn hàng đầu đã cứu sống rất nhiều người, nhưng chính nó có thể gây thương tích nếu bung ra không đúng cách hoặc không đúng thời điểm. Đó là vấn đề mà hơn 440.000 xe minivan Honda Odyssey vừa bị triệu hồi.

Theo thông tin mới được công bố trên trang web của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), vấn đề này đã dẫn đến 25 trường hợp bị thương.

Ngay từ tháng 11/2017, Honda đã được thông báo về một sự cố và bắt đầu thực hiện điều tra. Đến tháng 7/2021, quá trình này xác định rằng trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn khi lái xe chạy qua mảnh vụn (như gạch, đá) hoặc khi gầm xe bị va chạm, ngưỡng kích hoạt túi khí hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể bị vượt quá, dẫn đến việc túi khí bung ra một cách nhầm lẫn. Thông báo triệu hồi cũng nêu rõ rằng ổ gà và gờ giảm tốc có thể làm túi khí bên hông bung ra.

Một chủ xe Honda Odyssey cho biết túi khí bên hông đã bung khi xe chạy qua một gờ đường trong bãi đỗ xe vào cuối năm 2021. Ảnh: Honda Odyssey Forum

Vào tháng 10/2021, Honda xác định rằng không có vấn đề an toàn nào, nhưng chuông cảnh báo lại vang lên vào tháng 10/2025 khi nhà sản xuất ôtô nhận được yêu cầu đánh giá sơ bộ từ NHTSA. Điều này cuối cùng dẫn đến quyết định tiến hành triệu hồi vào ngày 2/4 vừa qua, gần một thập kỷ sau khi sự cố đầu tiên được báo cáo.

Số lượng xe minivan Odyssey bị ảnh hưởng là 440.830 chiếc, thuộc các đời xe 2018-2022. Cùng 25 báo cáo về thương tích, đã có 130 yêu cầu bảo hành.

Với xe trong diện triệu hồi, nếu cần thiết, các đại lý sẽ lập trình lại bộ điều khiển điện tử của hệ thống an toàn bổ sung (SRS) hoặc thay thế hoàn toàn, miễn phí.

Nhà sản xuất ôtô chưa công bố thêm biện pháp phòng ngừa nào khác, nhưng cho đến khi xe của các chủ sở hữu được kiểm tra, họ được khuyến cáo nên cẩn thận, không lái xe quá nhanh trên những bề mặt gồ ghề hoặc gờ giảm tốc. Nếu có thể, hành khách cũng nên ngồi ở hàng ghế trước, nơi việc bung túi khí không bị ảnh hưởng. Ghế giữa phía sau cũng có thể là nơi an toàn hơn nếu một trong các túi khí bên hông phía sau đột ngột bung ra.

Đợt triệu hồi mới nhất này diễn ra sau một cuộc thử nghiệm an toàn gần đây của IIHS, trong đó nêu rõ rằng xe minivan thiếu sự bảo vệ đầy đủ cho hành khách ngồi phía sau. Trong số tất cả xe minivan được thử nghiệm, Odyssey 2026 nhận điểm số tệ nhất trong bài thử nghiệm va chạm nửa đầu xe bên trái.

Trong bài thử nghiệm cụ thể này, IIHS phát hiện ra nguy cơ chấn thương đầu/cổ đặc biệt cao đối với hành khách ngồi phía sau, dẫn đến xếp hạng Kém. Chấn thương ngực cũng có khả năng xảy ra cao hơn mức lý tưởng, dẫn đến xếp hạng Trung bình.

Mỹ Anh (theo Autoblog)