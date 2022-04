Tuchel: 'May mắn không ủng hộ Chelsea'

Tây Ban NhaHLV Thomas Tuchel tin rằng Chelsea chơi tốt qua hai lượt đấu Real và không đáng bị loại ở tứ kết Champions League ngày 12/4.

"Chúng tôi rất thất vọng, nhưng cũng rất tự hào vì toàn đội đã có trận đấu tuyệt vời. Chelsea không gặp may", Tuchel tỏ ý tiếc nuối sau thất bại 2-3 tại Bernabeu. "Đội xứng đáng đi tiếp sau màn trình diễn này, nhưng lại không thể. Bạn cần may mắn ở những trận như thế này, và may mắn không thuộc về Chelsea hôm nay. Qua hai lượt, Chelsea chắc chắc xứng đáng đi tiếp. Không may mắn, nhưng Chelsea không có gì hối tiếc. Đây là thất bại mà bạn có thể tự hào, và chấp nhận".

Tuchel không giấu thất vọng khi rảo bước qua những cầu thủ Real đang mừng chiến thắng chung cuộc sau trận tứ kết lượt về Champions League tại Bernabeu ngày 12/4. Ảnh: PA Sport

Real chiếm lợi thế lớn nhờ thắng 3-1 trên sân khách từ lượt đi. Nhưng hôm qua, Chelsea đưa trận đấu về vạch xuất phát sau 50 phút nhờ công Mason Mount và Antonio Rudiger. Sau khi Marcos Alonso bị VAR khước từ bàn thắng, "The Blues" lần đầu vượt lên ở tứ kết nhờ cú sút cận thành của Timo Werner phút 75.

Nhưng giống PSG ở vòng 1/8, Chelsea không thể bảo toàn lợi thế. Phút 80, Luka Modric vẩy má ngoài để Rodrygo rút ngắn cách biệt xuống 1-3, đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. Tại đây, Karim Benzema tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu từ quả tạt của Vinicius Junior, giúp Real thắng với tổng tỷ số 5-4 và vào bán kết.

Tuchel cho rằng Chelsea trở thành cựu vương vì phung phí cơ hội cùng những sai lầm ở hàng thủ. HLV 48 tuổi nói: "Chúng tôi ghi bốn bàn, và có nhiều cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhiều hơn. Chelsea bị đánh bại bởi phẩm chất ngôi sao của từng cá nhân, và những tình huống phản công từ sai lầm của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi đã mắc hai sai lầm sau khi mất bóng, và đó là những khoảnh khắc quan trọng nhất trong trận gặp Real. Họ không tạo nhiều cơ hội ở Stamford Bridge nhưng tận dụng tối đa. Điều đó là đủ để họ đi tiếp".

Real Madrid 2-3 Chelsea

HLV Chelsea cũng bất bình khi thấy trọng tài chính Szymon Marciniak nói chuyện và cười vui với đồng nghiệp bên phía Real Carlo Ancelotti sau trận. Tuchel nói: "Tôi rất thất vọng. Khi tôi muốn đến cám ơn thì Szymon đang cười nói vui vẻ với HLV đối phương. Tôi nghĩ đó là thời điểm tệ nhất để ông ấy làm như vậy, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sau khi tôi thấy Chelsea cống hiến hết mình. Tôi có nói với Szymon về điều này".

Tuchel còn tức giận với cách Alonso bị khước từ bàn thắng lúc Chelsea đang dẫn 2-0. Khi đó, VAR xác định bóng chạm tay hậu vệ Tây Ban Nha trước cú dứt điểm. "Tôi chưa nhìn lại tình huống, nhưng vô cùng thất vọng khi trọng tài không ra đường biên xem lại pha bóng", Tuchel nói. "Trong những trận thế này, trọng tài chính cần làm chủ và không nên để những người ngồi trên ghế ở căn phòng nào đó với bầu không khí khác biệt đưa ra quyết định. Trọng tài phải có phong cách nhất định, những thứ ông ấy cho phép và không cho phép làm".

Ngày 17/4, Chelsea trở về sân nhà tiếp Crystal Palace ở bán kết Cup FA, rồi đá derby với Arsenal ở trận đá bù vòng 25 Ngoại hạng Anh ba ngày sau đó.

Hồng Duy (theo AS)