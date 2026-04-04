Tục chiêu đãi con rể 100 món trong 40 ngày của mẹ vợ Ấn Độ

Trong 40 ngày, con rể ở Thalassery được mẹ vợ cùng các bậc trưởng bối nấu 100 món ăn chiêu đãi và anh ta có thể "dỗi bỏ đi" nếu đồ không ngon.

Ấn Độ nổi tiếng với những đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày cùng những bữa tiệc hoành tráng. Trong đó, phong tục Puyyappla Perukkal (nuôi dưỡng con rể) - truyền thống hàng thế kỷ của người Hồi giáo Mappila đến từ thành phố Thalassery thuộc bang Kerala - được đánh giá là đặc biệt.

Thalassery, thành phố ven biển, nổi tiếng với việc sản xuất bạch đậu khấu, hạt tiêu và đinh hương. Trước khi người Anh thiết lập Thalassery làm khu định cư đầu tiên của họ dọc theo Bờ biển Malabar ở tây nam Ấn Độ vào năm 1683, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha và thương nhân Hà Lan đã tranh giành quyền kiểm soát nơi này. Trong nhiều thế kỷ kể từ đó, sự pha trộn từ Ả Rập, Ba Tư, Hà Lan, Anh và Ấn Độ đã hội tụ, tạo ra một trong những phong cách ẩm thực đa dạng nhất quốc gia.

Puyyappla Perukkal bắt nguồn từ văn hóa của người Hồi giáo Mappila, những người đã duy trì truyền thống hôn nhân từ thế kỷ 13. Theo tập tục xưa, chú rể sống trong nhà cô dâu cùng mẹ vợ mới như một vị khách danh dự trong khi bà và các người thân khác chuẩn bị 100 món ăn cho anh, hầu như không trùng lặp trong 40 ngày.

Nghi lễ này bắt nguồn từ hệ thống mẫu hệ Marumakkathayam cổ đại của bang Kerala.

Tài sản và quyền thừa kế được truyền lại qua nữ giới trong một số cộng đồng theo đạo Hindu. Theo thời gian, hệ thống này đã truyền cảm hứng cho người Hồi giáo ở Thalassery tạo ra Puyyappla Perukkal để tôn vinh những người con rể mới và củng cố tình cảm gia đình.

Một đám cưới ở Ấn Độ. Ảnh: Bridebook

Trong văn hóa Mappila, việc chào đón con rể vào gia đình là dấu hiệu của sự tôn trọng. Trên khắp Ấn Độ, con số 40 được coi là có ý nghĩa quan trọng trong các sự kiện của cuộc đời, tượng trưng cho sự ban phước và suy ngẫm trong văn hóa Hồi giáo địa phương. Trong trường hợp mẹ cô dâu đã qua đời, ốm đau hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ, vai trò này sẽ do một người nữ trưởng bối khác đảm nhận.

Rubeena Kalathiyath, đầu bếp tại The Heritage 1866 - nhà hàng và cũng là ngôi nhà di sản 159 tuổi nằm ở Thalassery - cho biết ngay hôm sau đám cưới, vào bình minh, chú rể được phục vụ bánh mì chiên trong bơ sữa trâu, pazham vatti (bánh chuối chiên) và trứng luộc. Tiếp theo là bữa sáng gồm các loại pathiri, ari rotti (bánh mì dẹt làm từ bột gạo) hoặc ney pathiri vàng óng (bánh mì gạo chiên trong bơ) ăn kèm với cà ri cừu.

Sau bữa sáng, chú rể trở về nhà mình và quay lại vào buổi tối để thưởng thức một mâm cỗ gồm vadas đậu lăng giòn (bánh rán mặn chiên ngập dầu), unnakaya (chuối hấp và nghiền nhuyễn nhân dừa nạo, bạch đậu khấu, đường) và petti pathal (bánh nhân gà).

Bữa trưa và bữa tối thường là những bữa ăn thịnh soạn hơn. Trong những bữa ăn này, các món như aleesa (súp lúa mì và gà nấu với nước cốt dừa), muttamala ( lòng đỏ trứng ngâm nước đường), kakka roti (bánh mì gạo có nhân), mutta sirka (gạo sống trộn trứng chiên ngập dầu), moodi pathiri (bánh mì gạo xếp lớp), cơm bơ (cơm nấu trong bơ làm trong) và cơm trộn thịt cừu (mutton biryani).

Đến tuần thứ hai, gà quay và các món hầm thịt cừu chiếm ưu thế trong các bữa tối.

Món unnakaya được phục vụ trong bữa tối. Ảnh: Scoop of Love

"Có quá nhiều món để kể tên hết", Kalathiyath nói. Bà cũng giải thích theo truyền thống, trong suốt 40 ngày diễn ra bữa tiệc, một loạt các quy tắc bất thành văn được đặt ra nhằm củng cố sự tôn trọng và "có đi có lại" giữa chú rể và mẹ vợ mới. Một trong những tập tục đó liên quan đến meen panam (tiền cá).

Cá được coi là một món ăn đặc biệt và sẽ không được phục vụ trừ khi chú rể đưa một khoản tiền tượng trưng cho mẹ vợ. Quá chán ngán với chế độ ăn chỉ toàn thịt, chú rể sẽ đưa tiền cho cô dâu và cô dâu sẽ chuyển nó cho mẹ mình để bà có thể chuẩn bị các món cá. Đôi khi số tiền này được cất ngay dưới đệm.

Tương tự, việc pha trà cần có chaaya paisa (tiền trà), khoản thanh toán khiêm tốn cho mỗi ấm trà, phản ánh cuộc sống bị chi phối bởi các nghi lễ, nhằm giữ gìn sự tôn trọng và nghĩa vụ đối với nhau.

Nếu đồ ăn không đạt chuẩn, chú rể sẽ tỏ thái độ không hài lòng, đôi khi bỏ nhà để phản đối. Người lớn trong nhà cô dâu phải dỗ dành anh ấy quay lại. Đây thực tế là truyền thống vui vẻ và hầu hết chú rể sẽ trở lại.

Zafira Amin, người điều hành các lớp học nấu ăn và làm bánh ở Thalassery, nói những bữa tiệc kéo dài 40 ngày này từng rất phổ biến ở mọi gia đình Hồi giáo trong khu vực.

Ngày nay, càng nhiều cặp vợ chồng bắt đầu sống xa đại gia đình và cư dân bắt đầu di cư đến các thành phố lớn để tìm việc làm, hiện có ít gia đình thực hành truyền thống lâu đời này. Ngày nay, mẹ cô dâu có thể dọn 40 món ăn cho con rể mới của mình chỉ trong một bữa ăn duy nhất.

Hoài Anh (Theo BBC)