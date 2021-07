Tuborg Love Rap Challenge, diễn ra từ 16/7 đến 30/8, giúp người yêu rap tự do tung hứng các con chữ và có cơ hội trở thành nhân vật chính trong MV do Tuborg tài trợ.

Thử thách khởi nguồn từ cuộc đối đáp theo phong cách tự do giữa hai cái tên đình đám của dòng nhạc rap underground là Táo và Vsoul hồi tháng 5. Lấy cảm hứng từ loạt thông điệp vui nhộn in trên các nắp chai bia Tuborg, 2 nghệ sĩ đã ngẫu hứng giao lưu trên nhịp beat. Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, khoảnh khắc biểu diễn tự do của Táo và Vsoul đăng trên facebook cá nhân đã thu về hơn 300 nghìn lượt xem và gần 40 nghìn lượt tương tác. Tiết mục của bộ đôi thân thiết trong làng nhạc rap đã truyền cảm hứng cho cộng đồng rap fan biến tấu những thông điệp từ Tuborg thành lời rap mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.

Không để những người yêu rap phải chờ lâu, Tuborg lập tức mang đến sân chơi #LoveRapChallenge. Cách thức tham gia thử thách gồm hai bước theo đúng tinh thần "nhà làm".

Đầu tiên, người tham gia chọn một bản beat sau đó tự ghi hình lại khoảnh khắc giật nắp bia Tuborg, khám phá thông điệp ẩn giấu để "ứng khẩu thành rap" và thỏa thuê đưa những punchline ấn tượng vào lời rap của mình.

Sau đó, không cần xử lý kỹ thuật phức tạp, các rapper có thể đăng ngay clip lên Facebook ở chế độ công khai với hashtag #TuborgLoveRapChallenge, đồng thời tag Tuborg và hai người bạn để lan tỏa thử thách đến nhiều rap fan hơn nữa. Vậy là người chơi đã hoàn thành thử thách và có thể chờ đợi cơ hội nhận phần thưởng từ ban tổ chức.

Tuborg ra mắt sân chơi rap thời dịch cho giới trẻ

Vào thứ ba hàng tuần trong 6 tuần diễn ra thử thách, Tuborg và các vị giám khảo là những tên tuổi có tiếng trong giới rap sẽ chọn ra 4 tiết mục có phong cách nhất, vui nhộn nhất và "hot" nhất mỗi tuần để trao thưởng. Phần thưởng gồm áo hoodie, mũ lưỡi trai, túi đeo chéo,... từ bộ tập độc quyền của Tuborg kết hợp với Paradise.

Riêng một rapper với tiết mục ấn tượng nhất sẽ được Tuborg tài trợ thực hiện một MV ca nhạc và sở hữu toàn bộ các sản phẩm trong bộ sưu tập Tuborg x Paradise.

Nếu như hai rapper có thể từ những thông điệp ngẫu nhiên dưới nắp chai Tuborg mà đối đáp với nhau, thì bạn cũng có thể biến tấu loạt punchline ấy thành những đoạn rap của riêng mình, để chất nghệ sĩ trong bạn được giải phóng.

Sở hữu bộ sưu tập hàng trăm câu nói ấn tượng ẩn giấu dưới nắp chai, Tuborg dành tặng cho những "người chơi hệ rap" nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào để sáng tạo theo phong cách của mình. "Sáng nhớ tôi, tối nhớ sang", "Phạt 1 chút hay chụt 1 phát", "Say tình nhưng đừng quên mình",... có 1001 cách rapper có thể tung hứng với con chữ để tạo ra những màn freestyle "đắt giá" nhất.

Đại diện Tuborg cho biết, với Love Rap Challenge, Tuborg mong muốn trở thành chất xúc tác khuyến khích cảm hứng sống hết mình ở người trẻ và nối dài thêm những cuộc vui bất tận. Những khoảnh khắc tếu táo bên cạnh những người bạn thân thiết sẽ là động lực để người trẻ không ngừng khám phá và kết nối cho cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ.

Diệp Chi