Tuần cuối bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025

Những lượt bình chọn 7 ngày cuối có thể xoay chuyển cục diện, quyết định gương mặt thắng hạng mục nhà sáng tạo số, sản phẩm số, vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.

Gần hai tuần mở cổng bình chọn vòng chung kết, website chương trình có đến hàng chục nghìn lượt truy cập mỗi ngày, ghi nhận sức hút của những cá nhân, tổ chức, sản phẩm góp mặt năm nay. Theo đại diện ban tổ chức, lượng tương tác trên hệ thống cũng tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái - tín hiệu cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nội dung chất lượng cao, tôn vinh tinh thần Việt Nam.

Vietnam iContent Awards mùa hai được giới chuyên môn lẫn cộng đồng đánh giá đa dạng hình thức thể hiện lẫn chủ đề dự thi. Bên cạnh video ngắn lan tỏa cảm hứng sống đẹp, các chiến dịch truyền thông tích hợp và dự án sáng tạo thương hiệu cũng cho thấy bước tiến chiến lược nội dung - từ storytelling (nghệ thuật kể chuyện để truyền thông điệp, tạo kết nối cảm xúc) đến ứng dụng công nghệ. Không ít đề cử gây chú ý nhờ cách tiếp cận mới, kết hợp giữa yếu tố nhân văn và hiệu quả lan tỏa trên nền tảng số.

72 ứng viên xuất sắc (chia đều cho 11 giải và ba hạng mục) được hội đồng giám khảo đánh giá cao về ý tưởng, tính sáng tạo lẫn khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Giai đoạn bình chọn chung kết không chỉ là "cuộc đua" về số phiếu, mà còn là dịp để công chúng thể hiện sự ủng hộ với ứng viên họ yêu thích, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cá nhân, tổ chức trong hành trình sáng tạo.

Giao diện bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 sáng 11/11. Ảnh chụp màn hình

Song song hoạt động bình chọn trực tuyến, chương trình cũng ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ trên đa nền tảng số, nhất là TikTok - đối tác truyền thông của Vietnam iContent Awards 2025. Các hashtag liên quan giải thưởng liên tục xuất hiện trong top xu hướng, với hàng trăm video phản hồi, remix và chia sẻ từ cộng đồng sáng tạo nội dung trẻ. Sức tương tác này góp phần đưa giải thưởng trở thành tâm điểm chú ý trong ngành truyền thông, sáng tạo thời gian qua.

Mùa 2025 cường tính minh bạch trong cách thức bình chọn. Tất cả lượt vote được ghi nhận, cập nhật thời gian thực trên website chính thức, giúp người theo dõi dễ dàng nắm bắt diễn biến từng hạng mục. Cơ chế "một người chỉ có thể bỏ phiếu cho một ứng viên từng giải" được duy trì nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các cá nhân, tổ chức, tác phẩm, đồng thời khuyến khích cộng đồng bình chọn có trách nhiệm.

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng chung kết, số lượng vote sẽ được ẩn trên trang. Lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng.

Cổng bình chọn sẽ đóng vào ngày 18/11. Kết quả vòng chung kết sẽ được tổng hợp và công bố trong lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025, ngày 29/11 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ đại diện các thương hiệu, agency, nhà sáng tạo nội dung lẫn nền tảng công nghệ.

Trước thời điểm khép lại vòng bình chọn (18/11), người yêu nội dung số, cộng đồng sáng tạo và khán giả có thể tiếp tục tham gia bình chọn cho các ứng viên yêu thích tại trang website chính thức của chương trình. Mỗi lượt bình chọn là một sự ghi nhận, không chỉ dành cho người sáng tạo mà còn góp phần khẳng định giá trị của nội dung Việt trong bối cảnh kinh tế sáng tạo toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ.

Ba khán giả may mắn có cơ hội nhận quà từ ban tổ chức. Ba độc giả được chọn ngẫu nhiên từ hàng chục nghìn người tham gia bình chọn vòng chung kết. Thông tin dự kiến được công bố vào ngày 1/12. Phía Unilever - đơn vị đồng hành chương trình, sẽ trao phần quà gồm hiện vật, tổng trị giá hai triệu đồng. Ảnh: Pexels

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Hạng mục Nhà sáng tạo số năm nay có nhiều gương mặt nổi bật như Khoai Lang Thang, Ninh Dương Story, Khánh Vy. Hạng mục Sản phẩm số ghi nhận sự vượt trội của concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Gia đình Haha, Những ngày trời bao la...

Hạng mục Vì cộng đồng là cuộc cạnh tranh của các ứng viên vốn được khán giả "nhớ mặt đặt tên" như Hoa Sen Group, Sài Gòn Xanh, Vĩnh Thích Ăn Ngon hay Hòa Minzy, H'Hen Niê.

Đông Vệ