Tử vong sau khi bị chó cắn lúc tập thể dục

TP HCMBị chó cắn khi tập thể dục trước nhà, không có điều kiện lên tuyến trên tiêm ngừa mà chỉ đi "lấy nọc", người đàn ông 63 tuổi tử vong sau hơn một tháng.

Hôm 29/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết người đàn ông ngụ ấp Hải Hòa, xã Long Hải, bị chó cỏ vừa đẻ 5 con cắn vào khuỷu chân phải, để lại 4 vết thương sâu, chảy nhiều máu, cách đây hơn 2 tháng. Ông tự sơ cứu tại nhà rồi đến cơ sở tiêm chủng gần nhà nhưng được khuyên lên tuyến trên do có bệnh nền tăng huyết áp.

Do hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhà trực tiếp chăm sóc hai người cháu bị rối loạn tâm thần nên ông không đi viện mà tìm đến một người tên "Bà Tư" ở ấp Phước Thọ để chữa theo phương pháp dân gian là "lấy nọc", sau đó tiếp tục tự thay băng, rửa vết thương. Tối 17/2, ông mệt mỏi và khó thở, nghĩ là bệnh tuổi già. Sáng 18/2, tình trạng chuyển biến xấu, ông khó thở nặng, kèm theo các dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại như sợ ánh sáng, sợ gió, sợ tiếng ồn, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Các triệu chứng dại bùng phát dữ dội, ông sợ hãi khi thấy gió từ quạt điện hay điều hòa, sợ ánh sáng mặt trời và đặc biệt là chứng sợ nước. Cứ mỗi lần uống nước, ông lại bị nghẹn cứng ở cổ và không thể nuốt. Bác sĩ xác định đã lên cơn dại, gia đình xin về và ông tử vong ngày 19/2.

Điều tra cho thấy con chó ngay trước đó đã cắn xước chân một người bán vé số (người này đã tiêm vaccine và ổn định). Con chó dại tiếp tục rượt đuổi hai người đi xe máy nhưng không thành, cuối cùng bị người dân đánh chết và vứt xác cùng 5 con chó con vào núi.

Đây là ca bệnh đầu tiên xã Long Hải trong năm nay. Năm 2024 địa phương từng ghi nhận một ca dại. Xung quanh khu vực bệnh nhân sống có 20 hộ gia đình với một con chó thả rông và 5 con chó được nuôi nhốt tại nhà, đều chưa tiêm phòng bệnh dại, hiện chưa ghi nhận bất thường.

Bệnh dại khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong là 100%. Tuyệt đối không chữa chó, mèo cắn bằng thuốc nam, đắp lá hay nhờ thầy lang "lấy nọc". Khi bị động vật cào, cắn, người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng, sau đó đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời, không trì hoãn hay bỏ dở.

Lê Phương