Tử tù được tha chết ngay trước giờ hành hình

MỹThống đốc bang Oklahoma ra lệnh ân xá cho Tremane Wood, người bị kết án tử hình vì tội giết người hơn hai thập kỷ trước, ngay trước giờ tiêm thuốc độc.

Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt ngày 13/11 tuyên bố giảm án cho tử tù Tremane Wood chỉ ít giờ trước khi phạm nhân này bị hành hình bằng biện pháp tiêm thuốc độc.

Tremane Wood, 46 tuổi, bị kết án năm 2004 vì tham gia vụ cướp dẫn đến cái chết của Ronnie Wipf tại một nhà nghỉ ở Oklahoma City. Trong phiên điều trần trước đó, gia đình nạn nhân khẳng định họ không muốn chứng kiến Wood bị hành quyết. Anh trai của phạm nhân, Zjaiton Wood, đã nhận tội đâm chết Wipf và tự sát trong tù năm 2019.

"Sau quá trình xem xét toàn diện và cầu nguyện, tôi quyết định chấp nhận đề xuất của Hội đồng Ân xá và Tạm tha, chuyển án tử hình của Tremane Wood thành tù chung thân không ân xá", Thống đốc Stitt nói.

Đây là lần thứ hai ông Stitt ban hành lệnh ân giảm cho tử tù kể từ khi nhậm chức Thống đốc Oklahoma năm 2019.

Tremane Wood bị tại nhà tù bang Oklahoma hơn 20 năm qua. Ảnh: Tremane Wood Foundation

Luật sư của Wood hoan nghênh quyết định này của Thống đốc là hành động "can đảm và đạo đức", phù hợp với mong muốn của gia đình nạn nhân lẫn người sống sót trong vụ cướp.

Nhóm bào chữa cho rằng phiên tòa năm 2004 thiếu công bằng do luật sư của Wood khi đó nghiện rượu và ma túy, dẫn đến bào chữa kém hiệu quả. Tòa án Tối cao Oklahoma từng đình chỉ hành nghề tạm thời của luật sư này năm 2006 vì lạm dụng chất kích thích.

Tuần trước, Hội đồng Ân xá Oklahoma đã bỏ phiếu đề nghị ân giảm cho Wood, với ba phiếu thuận và hai phiếu chống. Gia đình nạn nhân Ronnie Wipf và người sống sót Arnold Kleinsasser đều ủng hộ đề xuất này, được Thống đốc Stitt ca ngợi là "tấm gương về lòng bao dung".

Trước khi biết tin được giảm án, Wood đang ngồi chờ quản ngục gọi tên mình trong phòng giam ngay cạnh buồng tử hình. Ông luôn khẳng định rằng người đâm chết Wipf là anh trai mình, mặc dù nhận trách nhiệm tham gia vụ cướp và những vi phạm trong tù.

"Tôi không phải quái vật. Tôi không phải kẻ giết người", Wood nói trong một buổi điều trần trước đó.

Không lâu sau khi được giảm án, Wood được phát hiện bất tỉnh trong buồng giam và được đưa đi cấp cứu.

Quản ngục cho biết phạm nhân đã chịu căng thẳng và mất nước trong thời gian chờ thi hành án, nhưng đã tỉnh táo trở lại và ổn định sau khi điều trị. Wood nói ông bị ngất khi nằm nghỉ nên té khỏi giường, khẳng định không có ý định tự làm hại bản thân và đã gửi lời cảm ơn Thống đốc Stitt.

