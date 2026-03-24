Vợ không muốn nghỉ công việc lương tốt để theo tôi về quê

Tôi và vợ kết hôn được hơn sáu năm, sống và làm việc ở thành phố, có con trai gần 5 tuổi. Trước đây, cuộc sống của hai vợ chồng khá ổn định, có nhà có xe (dù còn vay ngân hàng). Tôi làm kinh doanh, còn vợ làm ở một công ty nước ngoài với thu nhập tốt và công việc ổn định. Thời gian đầu, việc kinh doanh của tôi thuận lợi, thu nhập mỗi tháng gần gấp đôi vợ nên việc trả góp mua nhà và chi tiêu gia đình khá nhẹ nhàng, mỗi tháng đều có tích lũy. Khi đó, hai vợ chồng từng tính sẽ cố gắng ở lại thành phố lâu dài để phát triển và lo cho con có môi trường học tập tốt.

Nhưng khoảng gần một năm nay, tình hình kinh doanh của tôi bắt đầu khó khăn, khách ít dần, chi phí tăng, doanh thu giảm mạnh. Có tháng chỉ hòa vốn, có tháng gần như không có lãi. Thu nhập hiện tại của tôi chưa bằng một phần ba của vợ, thậm chí có lúc còn không kiếm được đồng nào. Nhất là sau Tết, tình hình càng tồi tệ hơn. Điều đó khiến tôi căng thẳng và áp lực, nhất là khi gia đình còn nợ ngân hàng và đã có con nhỏ cần chi tiêu (con tôi học trường tư).

Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ kinh doanh và về quê làm lại từ đầu. Ở quê chi phí sinh hoạt thấp hơn, có nhà cửa sẵn, ông bà nội cũng có thể hỗ trợ trông cháu. Tôi nghĩ nếu bán nhà ở đây, trả hết nợ, chúng tôi dư ra một khoản, về quê kinh doanh buôn bán hoặc làm công việc ổn định nào đó, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn ở thành phố. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy muốn ở lại thành phố vì công việc hiện tại rất ổn định, thu nhập tốt và còn cơ hội thăng tiến. Vợ nói nếu về quê thì gần như phải bỏ hết những gì đã xây dựng suốt nhiều năm, chưa chắc tìm được công việc phù hợp, còn tương lai của con cũng bị ảnh hưởng.

Tôi hiểu điều vợ nói là hợp lý nhưng ở lại thành phố với công việc kinh doanh bấp bênh khiến tôi rất mệt mỏi. Trước đây tôi là người kiếm tiền chính, giờ phải phụ thuộc vào thu nhập của vợ khiến tôi luôn có cảm giác mình đang tụt lại phía sau và trở thành gánh nặng. Tôi không muốn vợ phải gánh gánh nặng tài chính cho gia đình nhưng chưa tìm ra hướng đi nào tốt hơn.

Mỗi lần nhắc đến chuyện về quê hay ở lại thành phố, hai vợ chồng lại tranh luận. Vợ động viên tôi cố gắng kiên trì, kiểu gì cũng qua được giai đoạn khó khăn này. Nếu tệ lắm thì nghỉ kinh doanh, tìm công việc khác rồi từ từ tìm phương hướng mới. Nhưng đang là trụ cột kinh tế, đang chủ động trong làm ăn, giờ bảo xin việc làm công ăn lương ở tuổi 36 này, tôi thấy khá khó thích nghi, đó là chưa kể khó xin việc nữa. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến để tôi có thể tìm được hướng đi cho mình, chứ giờ tôi rối và chán nản quá.

Anh Kiệt