Tự tin, vui vẻ và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới

Hy vọng gặp được người con gái hiểu chuyện, trưởng thành một chút, tinh ý cũng là một điểm cộng lớn và biết yêu thương những người xung quanh nhé.

Như Mark Twain từng nói: "Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that makes you smile". (Cuộc đời thì ngắn, hãy phá bỏ mọi giới hạn. Tha thứ nhanh chóng, hôn chậm rãi. Hãy yêu thật lòng, cười không ngừng và đừng bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì khiến bạn cười). Đó là lý do tại sao mình ở đây, để tìm kiếm một nửa mảnh ghép còn lại. Mình sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng gốc ở miền Tây, cụ thể là nơi đặt tượng cụ Bình Tây đại nguyên soái.



Về công việc: Mình đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại một tập đoàn nước ngoài. Ngoài ra, mình đang phải học thêm một vài lớp nghiệp vụ vào buổi tối để phục vụ cho công nghiệp trong tương lai gần. Nhìn chung, tổng thu nhập của mình từ các nguồn hiện khá là ổn định và phát triển tốt, đủ cho phép mình có thể lo được cuộc sống. Về ngoại hình: Mình chỉ cao tầm 1m67 thôi, được các chị đồng nghiệp nhận xét là sáng sủa, hiền (hiền thật nha) và ưa nhìn so với mặt bằng chung.



Về tính cách: Mình được bạn bè nhận xét là hiền, ôn hòa, chịu khó nghe và chia sẻ nhưng đôi lúc mình cũng sẽ trở nên "đáng sợ" nếu người khác làm điều không đúng với mình và người bên cạnh. Bên cạnh đó, mình cũng là người thích ăn uống và từng học một khóa nấu ăn nên việc nấu nướng, bạn có thể yên tâm dù là phụ hay nấu nhé.



Về sở thích: Mình rất thích chơi thể thao vì đây là thời gian mình có thể "tắt hết internet" sau những ngày dài làm việc. Cầu lông, bơi lội và bóng đá là những môn mình hay chơi nhất, nếu bạn có thể cùng chơi với mình sẽ là điều tuyệt vời hơn bao giờ đấy. Ngoài thể thao, mình rất thích đọc báo, đọc sách và đọc truyện vì đây là nơi cho mình những cảm nhận và kiến thức khác nhau, đây cũng là lúc mình cảm thấy thời gian dần "hạ tốc" đến lạ thường. Mình hay đi ra ngoài họp mặt cùng người thân hay bạn bè vào cuối tuần lúc rảnh. Mình cũng rất mong có thể cùng bạn đi mọi nơi nữa đấy dù là xa hay gần.



Hiện tại, mình đã có xe, may mắn đã trả xong hết tháng 11 vừa qua, một khoản tiết kiệm khá ổn và mục tiêu tiếp theo của mình là có được một nơi để về bằng chính sức của bản thân. Bạn có thể lớn hơn mình một chút, mình muốn nhìn vào tâm hồn và tính cách của một người nhiều hơn thảy. Hãy liên lạc với mình nhé, một nửa mảnh ghép đời mình ơi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ