Tu sĩ xâm hại 6 bé trai bị phạt 20 năm tù

Lâm ĐồngNguyễn Đắt Vũ, 39 tuổi, bị phạt 20 năm tù vì nhiều lần xâm hại tình dục 6 bé trai được gửi đến cơ sở Thập Thiện ở thành phố Đà Lạt cũ để tu tập và đi học.

Ngày 11/2, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử kín, tuyên Vũ phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; buộc bị cáo phải bồi thường cho hai trong 6 bị hại mỗi người 117 triệu đồng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới thể chất, tâm lý của các nạn nhân là trẻ em.

Nguyễn Đắt Vũ (bên phải) khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Lê Tiến

Theo hồ sơ vụ án, Vũ từng là tu sĩ Phật giáo, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, xuất gia năm 2010 tại thiền viện ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Năm 2017, Vũ được giao quản lý cơ sở Thập Thiện trên đường Kim Đồng, lúc này có 8 chú tiểu được gia đình gửi đến tu tập và đi học.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2023, một chú tiểu bị bệnh nên Vũ gọi lên phòng để lau người giúp hạ sốt. Anh ta phát hiện cậu bé bị hẹp bao quy đầu. Sau lần đó, Vũ tiếp tục gọi 5 chú tiểu khác (10-16 tuổi) đến kiểm tra vùng kín xem có xảy ra tình trạng tương tự hay không.

Vũ bị cáo buộc có khoái cảm, thích thú, trong những lần đụng chạm vào bộ phận sinh dục những đứa trẻ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Hành vi xâm hại thường diễn ra trong phòng ngủ của Vũ hoặc phòng của các cháu. Anh ta đều dặn các bị hại không được nói cho ai biết.

Ngoài ra, Vũ cũng có quan hệ tình dục với một nam thiếu niên. Hành vi này xuất phát từ tình cảm và sự tự nguyện của cả hai nên được xác định là không cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra ghi nhận Vũ đến đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Gia đình anh ta đã bồi thường và được gia đình các bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thừa nhận cáo buộc.

Xuân Hương