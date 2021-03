Tự phá thai 18 tuần

Quảng NinhNgười phụ nữ 31 tuổi, mang thai 18 tuần, tự ý uống thuốc phá thai, hai ngày sau bị chảy máu âm đạo, đau bụng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Long, Phụ trách Khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết đây là lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân tự ý dùng thuốc khi thai đã lớn. Kíp phẫu thuật nhanh chóng tiến hành cấp cứu, may mắn bảo toàn tử cung, ổn định sức khỏe cho người mẹ, hôm 2/3. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc để giữ thai nhưng không thành công, thai nhi tử vong. Đây là lần mang thai thứ ba của người phụ nữ.

Theo bác sĩ, không phải bà bầu nào cũng có thể uống thuốc phá thai được. Thuốc chỉ có tác dụng trong trường hợp thai dưới 7 tuần, mẹ không có tiền sử mổ đẻ và phải tuyệt đối sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều trường hợp bị biến chứng nặng do phá thai không an toàn, đa phần do người dân tự ý mua thuốc về sử dụng mà không có tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa, tâm lý ngại vào các cơ sở y tế vì sợ đông, sợ người quen, thủ tục hành chính... Trường hợp tự ý sử dụng và nhập viện muộn, thai to có thể dẫn đến biến chứng gây băng huyết, chảy máu, vỡ tử cung ảnh hưởng đến tính mạng.

Bác sĩ cấy que tránh thai cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có tới gần 80 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn, trong đó 20 triệu ca có ý định phá thai. Khoảng 222 triệu phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai nào dù không dự định có con.

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai ở Việt Nam là 76,5%. Trong khu vực ASEAN, tỷ lệ này chỉ thấp hơn Thái Lan. Trong đó, 66,5% dùng các biện pháp tránh thai hiện đại, 10% tránh thai truyền thống. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống như phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo, phương pháp tránh ngày phóng noãn... hiệu quả không cao. Đặc biệt, tình trạng có thai ngoài ý muốn đang xu hướng tăng, nhất là với phụ nữ đã có từ hai con trở lên. Do đó số ca phá thai xu hướng tăng cao.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tìm hiểu, trang bị kiến thức giới tính và phòng tránh thai đúng cách để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Các phương pháp tránh thai hiện đại phổ biến ngày này gồm: sử dụng bao cao su, đặt vòng tránh thai, uống thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai, que cấy tránh thai, triệt sản, thắt ống dẫn tinh... Tuyệt đối không tự ý phá thai tại nhà. Trong trường hợp bắt buộc phải đình chỉ thai nghén thì phải lựa chọn các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị với chuyên môn cao có thể cấp cứu kịp thời để tránh được các biến chứng không mong muốn.

Thùy An