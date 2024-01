Tư lệnh Ukraine phản đối tuyển tù nhân vào quân đội

Tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny tranh luận căng thẳng với các nghị sĩ về dự luật tuyển quân, phản đối điều khoản huy động tù nhân nhập ngũ.

Tờ New Voices of Ukraine dẫn lời các nghị sĩ quốc hội giấu tên tiết lộ tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny đã bày tỏ bất đồng với các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia trong cuộc họp về dự thảo luật huy động tân binh hôm 4/1.

"Đã có những cuộc tranh luận rất căng thẳng, trong đó có về tiêu chuẩn về tuyển mộ người khuyết tật và phương án gửi lệnh triệu tập nhập ngũ qua thiết bị điện tử", một nghị sĩ tiết lộ.

Tướng Zaluzhny phản đối một số điều khoản trong dự luật, như đề xuất tuyển mộ tù nhân cho quân đội, nhưng cũng nhấn mạnh nhu cầu bổ sung binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường.

Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Tôi cần thêm người. Nga đã huy động 400.000 quân và đang chuẩn bị gọi nhập ngũ hàng trăm nghìn người nữa. Tôi kiếm đâu ra tân binh đây? Hãy tìm người nhập ngũ từ khắp thế giới hoặc tự ra tiền tuyến chiến đấu nếu các vị không làm được điều đó", nghị sĩ giấu tên dẫn lời tướng Zaluzhny nói trong cuộc họp.

Tướng Zaluzhny nhấn mạnh rằng Ukraine cần áp dụng quy định tuyển quân chặt chẽ hơn để bảo đảm nguồn tân binh, khẳng định ông sẽ làm mọi cách để bảo đảm mạng sống cho từng quân nhân. "Các tân binh sẽ được huấn luyện trong 80 ngày trước khi ra trận. Hãy tìm cách cung cấp nhân lực cho tôi", ông nói.

Dự luật quy định giáo viên và cảnh sát cũng sẽ phải nhập ngũ, điều vấp phải sự phản đối của đại diện Bộ Giáo dục và cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đề xuất đưa dự luật ra trước toàn thể quốc hội, vì cho rằng Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia sẽ khó lòng điều chỉnh văn kiện này.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trước đó nói rằng quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật tuyển quân với những điều khoản như hiện nay.

Dư luận Ukraine đang tranh cãi về kế hoạch huy động thêm 450.000-500.000 binh sĩ mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cập cuối năm ngoái. Ông nói quân đội đưa ra đề xuất này nhằm tạo ra bước tiến lớn trong cuộc xung đột với Nga.

Dự luật mới cũng đề xuất giảm độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 xuống 25, cũng như điều chỉnh các quy định về nhóm dân cư được miễn trừ nhập ngũ.

Việc công bố dự luật đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội ở Ukraine, trong bối cảnh quân đội nước này đang đối mặt nguy cơ thiếu quân trên chiến trường sau gần hai năm xung đột. Một số người Ukraine tỏ ra bất bình trước những video lan truyền trên mạng cho thấy sĩ quan tuyển quân phát giấy gọi nhập ngũ tại phòng gym hay khu nghỉ dưỡng.

Vũ Anh (Theo New Voices of Ukraine, Reuters)