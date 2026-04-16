Tư lệnh Pakistan 'giúp thu hẹp khác biệt' giữa Mỹ - Iran

Quan chức Pakistan cho biết chuyến thăm của tư lệnh quân đội Asim Munir đến Tehran giúp giảm bất đồng trong đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.

"Chuyến thăm Tehran của tư lệnh quân đội Pakistan đã thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Iran ở một số vấn đề, nhưng vẫn còn những bất đồng mang tính nền tảng trong lĩnh vực hạt nhân. Đã có thêm hy vọng về gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và tổ chức vòng đàm phán thứ hai", quan chức cấp cao Pakistan nói với Reuters hôm nay.

Quan chức này thêm rằng hai vấn đề "gây tranh cãi nhiều nhất và vẫn chưa có giải pháp" trong đàm phán hòa bình là số phận của lượng uranium đã làm giàu tại Iran, cũng như câu hỏi liệu có thể giới hạn chương trình hạt nhân của nước này trong bao lâu.

Bộ Ngoại giao Pakistan kỳ vọng vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể "đạt bước đột phá lớn", song xác nhận chưa thể ấn định thời gian hay địa điểm cụ thể. Islamabad lưu ý rằng ổn định tại Lebanon sẽ tác động đáng kể đến tiến trình đàm phán hiện nay.

Tướng Asim Munir (trái) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tại Tehran ngày 15/4. Ảnh: AP

Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đến Iran ngày 15/4, ba ngày sau khi phái đoàn Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nào trong vòng đàm phán ở Islamabad. Sau chuyến thăm Tehran, ông Munir dự kiến tiếp tục đến thủ đô Washington của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi xác nhận chuyến thăm của tư lệnh Munir là một phần nỗ lực duy trì liên lạc với cả hai phía để thúc đẩy đối thoại. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đang công du loạt nước Trung Đông nhằm vận động ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy hòa bình.

Trong thông báo về chuyến thăm của tướng Munir hôm 15/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết phái đoàn Pakistan "sẽ thảo luận chi tiết" về các yêu cầu của Mỹ lẫn Iran trong đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đánh giá cao vai trò của Islamabad trong thúc đẩy đối thoại, thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Al Jazeera dẫn nguồn thạo tin cho biết một số nội dung chính đang được thảo luận qua trung gian gồm thời hạn Iran ngừng làm giàu uranium, với các đề xuất dao động từ 5-20 năm.

Ngoài ra, việc xử lý khoảng 440 kg uranium đã làm giàu cao của Iran cũng là vấn đề then chốt. Các phương án đang được cân nhắc gồm chuyển số uranium này sang nước thứ ba hoặc giảm mức độ làm giàu để không thể sử dụng cho mục đích quân sự.

Thanh Danh (Theo Reuters, Al Jazeera, Islamabad Post)