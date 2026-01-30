'Tử huyệt' khi xe máy đi vào điểm mù trên đường Việt

Nhiều xe máy đương đầu nguy hiểm với xe tải chỉ vì đi làn phải nhưng rẽ trái hoặc lấn làn.

Video dưới đây, ghi lại tình huống xe máy đi bên phải nhưng bật xi nhan rẽ trái, lọt vào điểm mù ôtô tải lớn:

Sự mong manh của xe máy trước điểm mù ôtô tải Video: Facebook

Tình huống này thật nguy hiểm vì người đi xe máy quá mong manh. Đồng thời, nó cho thấy một rủi ro phổ biến trong giao thông thường ngày: rẽ gấp, đổi làn muộn và xem nhẹ điểm mù của xe lớn.

Khi người điều khiển phương tiện chỉ quyết định hướng đi ở vài mét cuối cùng, việc tạt đầu hoặc cắt ngang dòng xe đang đi thẳng dễ dẫn đến va chạm.

Với xe tải, container hay rơ-moóc, điểm mù ở đầu xe và hai bên hông là hạn chế mang tính kỹ thuật, không thể khắc phục hoàn toàn. Phương tiện nhỏ chạy song song hoặc chen vào các khu vực này rất dễ biến mất khỏi tầm nhìn của tài xế xe lớn.

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra như vậy, nên lời nhắc nhở của tôi chỉ là muốn rẽ, hãy quan sát và vào đúng làn từ sớm; xe nhỏ cần chủ động tránh điểm mù, không chạy song song lâu với xe tải. Đôi khi va chạm xảy ra xuất phát từ cách chúng ta thiếu sự chuẩn bị trên đường.

