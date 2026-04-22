Tử huyệt của tuyển Anh trước thềm World Cup 2026

Cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello chỉ ra hai vấn đề nan giải mà HLV đương nhiệm Thomas Tuchel cần giải quyết, nếu muốn đưa "Tam Sư" vô địch World Cup 2026.

Dưới thời Gareth Southgate, Anh tiến bộ đáng kể khi vào tới bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, bất chấp những cột mốc đáng khích lệ đó, Capello cho rằng Tuchel vẫn còn một bài toán lớn cần tìm ra lời giải trước khi cùng "Tam Sư" hành quân tới Bắc Mỹ tháng 6 tới.

"Vấn đề chính của tuyển Anh là họ luôn mệt mỏi và sợ hãi", Capello nói với BBC Sport tại lễ trao giải Laureus diễn ra ở Madrid hôm 21/4. "HLV trưởng phải là người giữ trách nhiệm triệt tiêu ngay hai nỗi lo này".

Fabio Capello thời còn dẫn dắt tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 79, nhà cầm quân Italy - người từng có 5 năm dẫn dắt tuyển Anh giai đoạn 2007-2012, hiểu rõ hơn hết áp lực khi dẫn dắt ĐTQG xứ sở sương mù tại đấu trường danh giá nhất hành tinh. Capello cùng "Tam Sư" dự World Cup 2010 trên đất Nam Phi, nơi ông đưa tuyển Anh vào đến vòng 1/8 rồi bị tuyển Đức loại sau sự cố "bàn thắng ma" gây tranh cãi của Frank Lampard.

Tại giải đấu lớn gần nhất Euro 2024, tuyển Anh dưới trướng Southgate vào đến chung kết nhưng thua Tây Ban Nha 1-2 trên sân Olympiastadion, Berlin. Trước đó nữa, tại Euro 2020, họ cũng vào chung kết và gục ngã trước Italy ngay tại thánh địa Wembley vì loạt sút luân lưu may rủi.

Nhắc lại đêm chung kết tại London năm ấy, Capello chỉ ra rằng chính tâm lý bất ổn là lý do khiến tuyển Anh vẫn chưa thể đoạt thêm danh hiệu. "Tôi vẫn nhớ trận chung kết Euro 2020 với Italy. Anh ghi bàn chỉ sau 10-15 phút nhưng sau đó họ lại ngừng chơi bóng. Họ thi đấu với tâm lý sợ hãi", cựu HLV 79 tuổi nhấn mạnh.

Nỗi sợ hãi này dường như đã trở thành một "di sản" buồn trong lịch sử bóng đá Anh kể từ chức vô địch duy nhất, chính là World Cup 1966. Sau những kết quả thất vọng trong các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản ở đợt FIFA Days cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, dư luận Anh lại bắt đầu lo ngại rằng tấm áo ĐTQG đang trở nên quá rộng và nặng nề đối với các tuyển thủ.

Tiền vệ tuyển Anh Morgan Rogers thất vọng sau khi Nhật Bản ghi bàn trong trận giao hữu trên sân Wembley ngày 31/3/2026. Ảnh: Guardian

Điều này được minh chứng qua phát biểu của Marc Guehi sau trận thua sốc Nhật Bản tại Wembley. Hậu vệ Man City nói trên ITV: "Không dễ dàng chút nào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Bạn phải đối đầu với những đối thủ được tổ chức cực tốt và kỷ luật. Họ cũng là những đội giành vé dự World Cup và luôn muốn khẳng định vị thế khi tới Wembley. Tôi xin nhắc lại, điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải đoàn kết, rút ra bài học từ thất bại và tiến về phía trước".

Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ khởi tranh vào ngày 11/6. Trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia sẽ diễn ra sau đó đúng một tuần. Dự kiến thầy trò Tuchel sẽ có hai trận giao hữu gặp New Zealand và Costa Rica khi lên đường đến Bắc Mỹ.

Hà Phương tổng hợp