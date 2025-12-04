Tự động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu

Thẻ bảo hiểm y tế của người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội có hạn dùng đến ngày 31/12/2025 trên ứng dụng VNeID sẽ được cơ quan bảo hiểm tự động gia hạn.

Ngày 4/12, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết việc gia hạn được thực hiện trên hệ thống, người dân không cần đến trụ sở làm thủ tục. Theo quy định, người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng và được quỹ chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/6, ngành bảo hiểm xã hội ngừng cấp thẻ giấy cho người mới tham gia, nhưng những thẻ giấy còn hạn vẫn sử dụng bình thường. Khi đi khám bệnh, người dân có thể xuất trình thẻ điện tử trên ứng dụng VssID hoặc VNeID, hoặc dùng căn cước công dân gắn chip vì thông tin đã được đồng bộ.

Thẻ BHYT điện tử tích hợp trên VNeID. Ảnh: Hồng Chiêu

Muốn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID, người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, đăng nhập, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp thông tin", tạo yêu cầu mới và nhập số thẻ cùng tên cơ quan cấp thẻ.

Với ứng dụng VssID, hầu hết tài khoản đã được đồng bộ dữ liệu dân cư. Nếu thông tin hiển thị căn cước công dân mới, người dân không cần làm gì thêm. Nếu vẫn còn số chứng minh thư cũ, người dùng cần cập nhật trực tuyến theo hướng dẫn, sau đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để xác nhận.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cảnh báo thời gian qua xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ bảo hiểm gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để "gia hạn thẻ", "cập nhật dữ liệu", nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan bảo hiểm khẳng định không gọi điện, không nhắn tin qua các nền tảng như Zalo, không gửi đường link hay mã QR yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân để tích hợp thẻ hay cập nhật ứng dụng.

Người dân có nhu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin nên liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở, hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tất cả những thao tác này đều miễn phí.

Cả nước hiện có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 94% dân số, tương đương hơn 95,5 triệu người.

4 bước cập nhật CMT cũ trên VssID

Hồng Chiêu