Đắn đo bỏ việc lương 40 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 47

Tôi nên tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn tài chính, hay nghỉ hưu sớm để giữ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống khi còn có thể?

Gần đây, tôi đọc nhiều bài viết về chuyện nghỉ hưu sớm trong khoảng 45 đến 50 tuổi. Tôi năm nay 47 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM đã được hơn 20 năm và cũng đang trăn trở về hướng đi sắp tới của mình. Vợ chồng tôi đều từ quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Sau nhiều năm đi làm, điều lớn nhất chúng tôi giữ được không phải là thu nhập cao, mà là thói quen tiết kiệm và sự thận trọng trong chi tiêu.

Hiện tại, thu nhập của tôi khoảng hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, vợ tôi hơn 20 triệu. Gia đình tôi có hai con: con lớn chuẩn bị vào đại học, con thứ hai sắp lên lớp 9. Ngoài ra, chúng tôi còn chu cấp cho cha mẹ già ở quê từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, có khi hơn, vì ông bà không có nguồn thu nhập ổn định.

Sau hơn hai thập kỷ tích góp, chúng tôi có hai căn nhà, một để ở, một cho thuê với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình tôi cũng có một chiếc xe hơi để tiện di chuyển và thỉnh thoảng đi du lịch trong nước cùng bạn bè. Ngoài ra, chúng tôi có đầu tư một số bất động sản ở các tỉnh, tổng giá mua khoảng 7,5 tỷ đồng (không tính hai căn nhà đang sở hữu), cùng khoảng 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm gửi ngân hàng.

Nhìn vào con số, nhiều người có thể cho rằng như vậy là ổn định. Nhưng với tôi, đó vẫn chưa phải là sự yên tâm. Hai con đang ở giai đoạn cần nhiều chi phí nhất cho việc học. Cha mẹ già ngày càng yếu, chi phí chăm sóc có thể tăng bất cứ lúc nào. Những điều đó khiến tôi luôn cân nhắc rất kỹ mỗi khi nghĩ đến việc dừng công việc.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm từ khi bước qua tuổi 40. Sức khỏe không còn như trước, tôi mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên bị tê tay chân, cảm nhận rõ cơ thể xuống sức theo thời gian. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục làm việc đến khi quá mệt mỏi, mình sẽ không còn đủ sức để tận hưởng những năm tháng còn lại. Mong muốn của tôi là khi còn sức khỏe, có thể đi đây đi đó, khám phá những nơi trong nước mà trước đây chưa có điều kiện.

Tuy vậy, nỗi lo lớn nhất của tôi vẫn là tài chính. Nếu nghỉ việc, không còn thu nhập chủ động, liệu những gì tích lũy hiện tại có đủ để tôi duy trì cuộc sống và lo cho gia đình trong dài hạn? Khoản thu từ cho thuê và tiền lãi ngân hàng là có, nhưng chưa đủ để tôi cảm thấy thực sự an tâm.

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn:

- Phương án 1: Tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn tài chính.

- Phương án 2: Nghỉ hưu sớm để giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống khi còn có thể.



Đó là một bài toán mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn nhận được những góc nhìn, kinh nghiệm từ những người đi trước hoặc đang ở hoàn cảnh tương tự, để bản thân có thể đưa ra quyết định phù hợp hơn cho chặng đường sắp tới.

Thiên Long