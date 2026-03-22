Từ chối tôi nhưng cuối tuần nào em cũng rủ đi cà phê

Tôi 24 tuổi, em 22 tuổi, quen nhau khi làm chung công ty. Tuy thế, chỗ làm việc của chúng tôi cách xa nhau, hai đứa có rất ít những cuộc nói chuyện, cho đến một ngày em được chuyển đến làm cùng với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Qua nhiều lần nói chuyện, tôi thấy em còn trẻ nhưng rất biết suy nghĩ, chỉ có điều còn ham chơi, có lẽ do tính cách em hướng ngoại. Dần dần, tôi có tình cảm với em, nhưng khi biết em đang có người yêu thì tôi chỉ biết giấu kín lòng mình, coi em như người bạn.

Một năm sau, tôi xin nghỉ việc, lại cảm nhận được em không muốn tôi nghỉ. Tôi vẫn quyết nghỉ vì môi trường làm việc không hợp. Qua công ty mới, tính chất công việc khá bận nên tôi ít liên lạc với em, cứ nghĩ chắc em đã quên mình thì em lại liên lạc. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, sau đó em mời tôi đi uống nước, dĩ nhiên tôi đi. Cứ thế, cuối tuần nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau, thỉnh thoảng rủ thêm vài người bạn đi cùng. Lúc này tôi biết em đã chia tay bạn trai. Tôi nghĩ em buồn nên cũng không đề cập đến chuyện này.

Những lần đi chơi vui vẻ như vậy, tình cảm tôi dành cho em lại càng nhiều. Tôi bắt đầu nhắn tin cho em nhiều hơn nhưng cứ được một vài tin là em lại thả các icon. Tôi buồn, không biết em đang nghĩ gì. Vào một lần đi chơi riêng, tôi chủ động nắm tay em nhưng đã bị em gạt ra. Tôi không nói gì, đưa em về nhà. Về tới nhà, tôi hỏi thẳng là em có tình cảm gì với tôi hay không. Em bảo chỉ muốn cả hai là bạn, nếu được thế thì thi thoảng đi chơi với nhau, còn không thì dừng hẳn liên lạc.

Tôi buồn, một tuần không nói chuyện gì với em. Đến cuối tuần em lại gọi điện và mời tôi đi uống nước. Cứ như vậy, tuần nào em cũng rủ tôi đi. Có những lúc tôi bận không đi được, em lại rủ bạn trai khác đi. Từ đó đến nay đã 3 tháng và thật sự giờ tôi yêu em rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng Thành