Từ chối lấy chồng đại khái, tôi tự học cách đối diện với nhu cầu sinh lý của mình

Đối với tôi, đó là một cách để sống đúng với nhu cầu của mình mà vẫn giữ được giới hạn và giá trị cá nhân.

Tôi chưa từng cảm thấy quá áp lực vì chuyện độc thân. Với tôi, tình cảm phải xuất phát từ cảm xúc thật, không phải vì đến tuổi thì chọn đại một người đàn ông để lấy làm chồng. Tôi tin rằng lấy nhau thì dễ nhưng để sống hạnh phúc lâu dài lại là chuyện hoàn toàn khác. Cũng vì suy nghĩ đó nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Không phải không có người đến tìm hiểu, nhưng hoặc là tôi không có cảm xúc, hoặc là cảm thấy không đủ tin tưởng để đi xa hơn. Tôi cũng tự đặt ra ranh giới rất rõ ràng với các mối quan hệ, đặc biệt là với những người đã có gia đình.

Có một điều mà trước đây tôi từng tránh nghĩ đến, đó là nhu cầu sinh lý của bản thân. Tôi là người bình thường, 32 tuổi, có cảm xúc, có nhu cầu như bao người khác. Khi không có một mối quan hệ chính thức, tôi buộc phải tự đối diện với điều đó. Thời gian đầu, tôi thấy khá ngại ngùng, thậm chí có chút tự trách bản thân. Dần dần, tôi hiểu rằng đó là nhu cầu của con người ở tuổi trưởng thành. Việc tự giải quyết không phải là điều gì xấu, miễn là mình kiểm soát được và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc.

Thật ra, khi nhìn nhận một cách nghiêm túc, tôi thấy việc đó giúp mình cân bằng tâm lý tốt hơn. Tôi bớt căng thẳng, ngủ ngon hơn và tập trung vào công việc hiệu quả hơn. Quan trọng nhất là tôi không phải đánh đổi nguyên tắc của mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu nhất thời, không làm người thứ ba chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tôi không cổ xúy hay khuyến khích điều gì, chỉ là đang chia sẻ thật lòng góc nhìn của bản thân. Đối với tôi, đó là một cách để sống đúng với nhu cầu của mình mà vẫn giữ được giới hạn và giá trị cá nhân. Không biết những người đang độc thân như tôi sẽ lựa chọn cách nào để cân bằng? Liệu suy nghĩ của tôi có quá thực tế hay không?

Thu Hoài