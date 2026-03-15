Từ cậu học trò 'ham vui' đến học viên Quân y được Bộ Quốc phòng vinh danh

Từng "ham vui có tiếng" thời phổ thông, Đồng Thế Long gây bất ngờ khi rẽ hướng sang môi trường quân ngũ, trở thành học viên duy nhất vào top 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" năm nay.

Thượng sỹ Đồng Thế Long, 24 tuổi, sẽ được Bộ Quốc phòng tuyên dương vào tuần tới.

Nhận tin khi đang đi thực tế tại Thái Nguyên, chàng sinh viên năm cuối rất bất ngờ. Với Long, đây là sự ghi nhận lớn sau quá trình thay đổi "ngoạn mục", từ chàng trai bay bổng, ham vui, đến học viên Quân y nghiêm túc.

Thời phổ thông tại trường THPT Chu Văn An, Long là cái tên quen thuộc trong mọi hoạt động văn nghệ, thể thao.

"Gần như ở đâu có sự kiện, ở đó có mình", Long nhớ lại. Vì nhiệt tình, thích "bay nhảy", nam sinh khiến thầy cô, bạn bè bất ngờ khi đặt mục tiêu vào Học viện Quân y.

Điều này bắt nguồn từ một biến cố vào năm lớp 11, khi bà Long mắc ung thư giai đoạn cuối, phải điều trị hóa chất. Cứ sau giờ học, nam sinh lại vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chăm sóc bà.

"Tiếp xúc với môi trường bệnh viện quy củ, nhìn thấy các y bác sĩ làm việc, mình quyết tâm học Y trong môi trường quân đội", Long nói.

Năm 2020, Long đỗ Học viện Quân y với 27,5 điểm tổ hợp Toán, Hóa, Sinh. Chàng trai bắt đầu quá trình rèn luyện 6 tháng huấn luyện tạo nguồn tại Trường Quân sự Quân đoàn 2, Bắc Giang. Chưa bao giờ phải xa nhà lâu đến vậy, cũng chưa từng ở tập thể, cầm súng, hành quân, cuốc đất, làm vườn, Long gặp nhiều khó khăn.

"Lần đầu ra ruộng, cầm cuốc bổ được vài nhát, tay mình đã phồng rộp", nam sinh nhớ lại. Dần dần, được chỉ huy hướng dẫn, bạn bè giúp đỡ, Long hoàn thành tốt khóa huấn luyện, nhận bằng khen của Hiệu trưởng trường.

Trở lại Học viện Quân Y sau đó, Long bắt đầu với những môn cơ sở, chưa thể cảm nhận được cái hay của việc học Y. Môi trường học tập lại quá khác biệt so với thời phổ thông, khiến Long có lúc hoài nghi về lựa chọn của mình. Nhưng nghĩ đến những ngày trong viện với bà, Long lại quyết tâm.

Long còn tham gia nghiên cứu với chủ đề xây dựng kế hoạch học tập cho học viên, đạt giải ba hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện. Dù đề tài không liên quan chuyên môn, nam sinh thấy đây là cơ sở giúp hình thành phương pháp luận ban đầu, biết thế nào là nghiên cứu.

Từ năm thứ ba, Long vừa học lý thuyết ở trường, vừa học lâm sàng ở viện. Chàng trai Hà Nội hào hứng bởi được tiếp xúc với nhiều kiến thức chuyên ngành, các ca bệnh thực tế. Long chủ động xin thầy tham gia đề tài "Nghiên cứu biến đổi nồng độ lactate máu và mối liên quan với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy đa tạng". Công trình giúp nhóm đạt giải nhất cấp học viện và giải nhì Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên của Trung ương Đoàn.

Liền sau đó, Long trở thành đồng tác giả đề tài về xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Công trình đạt giải xuất sắc tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế.

Ngoài ra, nam sinh cùng các thầy trong Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội của trường nghiên cứu lĩnh vực IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Đề tài lần này là "Đánh giá số lượng, khả năng di động và hình thái tinh trùng ở nam giới vô sinh có vi mất đoạn NST Y", được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải nhất tại Hội nghị khoa học và công nghệ cho sinh viên. Trung ương Đoàn cũng trao cho Long Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo, nhờ tính ứng dụng cao.

Là phó bí chi đoàn, Long xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, mô hình "đôi bạn cùng tiến" để cả lớp cùng nhau phấn đấu. Kết quả là 40% học viên trong lớp tham gia nghiên cứu, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi Olympic. Nhờ đó, Long được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.

Cho rằng ngoài chuyên môn cần có kỹ năng, kiến thức xã hội, Long chăm đi buồng bệnh, rèn cách hỏi bệnh nhân để nhận được sự cởi mở, tin tưởng.

Chẳng hạn, thấy có người thích nói về các chủ đề thời sự, Long nắm bắt từng sự kiện để dễ bắt chuyện. Có cụ bà dùng nhiều loại thuốc dù chưa rõ chính xác công dụng, chàng trai phải tìm cách giải thích đúng mà không khiến bà phật lòng.

Theo kế hoạch, Long nhận bằng bác sĩ vào tháng 12. Nam sinh đặt mục tiêu nhận bằng giỏi và trở thành bác sĩ nội trú.

