TTE áp dụng phương pháp tư duy 80/20 trong giảng dạy

Phương pháp 80/20 được trung tâm TTE (Tâm Thoại Education) áp dụng trong giảng dạy nhằm giúp học sinh cải thiện khả năng học tập, nâng cao hiệu quả trong các kỳ thi.

Đại diện TTE - The Learning Center (Trung tâm học tập) cho biết đơn vị đang áp dụng nguyên lý 80/20 trong giảng dạy, chương trình được thiết kế bám sát khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tinh giản và hệ thống lại nội dung để học sinh dễ tiếp cận. Cách tiếp cận này hướng đến việc hỗ trợ người học chủ động liên kết kiến thức, từng bước bồi dưỡng, cải thiện hiệu quả học tập trong luyện thi IELTS, tốt nghiệp THPT, Đánh giá năng lực và SAT...

Theo trung tâm TTE, nguyên lý 80/20 (còn gọi là nguyên tắc Pareto) trong giảng dạy là phương pháp tập trung 80% nỗ lực và thời gian vào 20% kiến thức cốt lõi, quan trọng nhất từ đó giúp học sinh đạt được 80% kết quả mong đợi. Thay vì dàn trải, giáo viên ưu tiên dạy các khái niệm tư duy, nền tảng giúp học viên hiểu sâu, thay vì học thuộc toàn bộ giáo trình.

Nhờ phương pháp truyền đạt tư duy bản chất, lớp học tại TTE. Ảnh: TTE

Một số học sinh tại TP HCM cho biết phương pháp này giúp các em có sự cải thiện trong học tập. Huỳnh Bảo Phú, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đạt hơn 900 điểm đánh giá năng lực cùng chứng chỉ IELTS 7.0. Hoàng Ngọc Khuê, cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, hiện theo học ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng cho biết chiến lược học tập có hệ thống ở TTE giúp em cải thiện kết quả thi.

Học sinh tại trung tâm TTE trong giờ ôn tập. Ảnh: TTE

Ở bậc THCS, Lý Hoàng Bảo Trâm, học sinh Trường THCS Colette với điểm trung bình 9,82 trong năm học 2024-2025, nhận thấy việc bồi dưỡng tư duy, giúp hiểu bản chất thay vì ghi nhớ giúp em nâng cao kết quả ở các môn học. Em cũng tham gia đội tuyển Toán Casio của trường.

Đại diện TTE cho rằng nguyên lý 80/20 không thay thế hoàn toàn các cách học truyền thống, mà đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ, giúp học sinh xác định trọng tâm kiến thức. Khi kết hợp với sự rèn luyện đều đặn và định hướng từ giáo viên, cách tiếp cận này có thể góp phần cải thiện hiệu quả học tập.

Giáo viên trung tâm TTE hướng dẫn học sinh ghi nhớ các kiến thức. Ảnh: TTE

Theo đại diện TTE, trong bối cảnh các kỳ thi như tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT hay ĐGNL, IELTS, SAT... ngày càng yêu cầu khả năng vận dụng tư duy, việc kết hợp phương pháp học phù hợp có thể giúp học sinh tăng tính chủ động và thích ứng tốt hơn với yêu cầu đề thi.

