TS Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Đại hội Hội Tự động hóa Việt Nam đã bầu Ban chấp hành khóa mới cùng Ban lãnh đạo Hội, ngày 27/12. Tại đại hội, ông Nguyễn Quân cho biết sẽ đưa Hội trở thành "một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh" trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

TS Nguyễn Quân giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ VI. Ảnh: Vũ Huệ

Hội Tự động hóa Việt Nam được Thủ tướng ký quyết định thành lập năm 1994, quy tụ hàng nghìn nhà khoa học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa.

Hội có chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tự động hóa, đồng thời phổ biến kiến thức về tự động hóa.

Ban Thường vụ Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ VI. Ảnh: Vũ Huệ

Nhận định về tổ chức này, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng uy tín của Hội "không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận". Thông qua các hội nghị khoa học, diễn đàn công nghệ, hoạt động tư vấn, phản biện chính sách và kết nối doanh nghiệp, Hội đã lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, kỳ vọng nhiệm kỳ tới, Hội Tự động hóa sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, Hội cần chủ động đề xuất, tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội, cung cấp các luận cứ cùng cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các chủ trương, chính sách.

Trọng Đạt