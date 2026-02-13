Nhiều tờ báo Mỹ cho rằng giám khảo Pháp Jezabel Dabois cho điểm thiên vị đôi VĐV đồng hương ở môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông 2026.

Ở chung kết ice dance hôm 11/2 tại Milano, đôi VĐV Pháp Fournier Beaudry -Guillaume Cizeron giành tổng điểm 225,82, hơn Madison Chock - Evan Bates 1,43 điểm (224,49) để đoạt HC vàng. Piper Gilles - Paul Poirier của Canada giành HC đồng với 217,74 điểm.

Madison Chock và Evan Bates trong nội dung ice dance, môn trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa Đông tại Milano, Italy ngày 11/2/2026. Ảnh: Reuters

Tâm điểm tranh luận xoay quanh điểm số của giám khảo Pháp Jezabel Dabois trong phần nhảy tự do (free dance). Bà chấm cặp Pháp 137,45 điểm, cao thứ hai trong chín giám khảo, nhưng chỉ cho cặp Mỹ 129,74 điểm. Đây là số điểm thấp nhất mà Chock - Bates nhận được ở phần thi này, đồng thời là mức duy nhất dưới 130 điểm trong hội đồng giám khảo.

Theo SkatingScores, điểm của Dabois dành cho cặp Pháp cao hơn mức trung bình của hội đồng 6,45 điểm, trong khi điểm dành cho cặp Mỹ thấp hơn trung bình 7,19 điểm. Tổng chênh lệch giữa hai đội trong bảng điểm của riêng Dabois là 13,64 điểm. Năm trong chín giám khảo xếp Chock - Bates trên Beaudry - Cizeron ở free dance, nhưng kết quả chung cuộc vẫn nghiêng về đại diện Pháp.

Những con số này khiến người hâm mộ Mỹ phản ứng mạnh trên mạng xã hội, cho rằng sự khác biệt trong đánh giá của một giám khảo đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuộc thi.

Truyền thông Mỹ tố trọng tài Pháp thiên vị ở Olympic mùa Đông Bài thi nhảy theo nhịp điệu của cặp Chock - Bates ở nội dung ice dance, trượt băng nghệ thuật, Olympic mùa Đông 2026.

Dưới bài viết trên trang SBNation, nhiều độc giả nhận xét giám khảo Dabois đã thiên vị cặp Pháp. Trong đó, tài khoản OlympicJudgingIsFixed thậm chí còn cho rằng bà Dabois đã dàn xếp điểm số. "Rõ ràng đã có dàn xếp", người này viết. "Cặp Pháp trình diễn tuyệt vời, nhưng đôi Mỹ còn hay hơn, không mắc lỗi nhỏ nào như bước hụt giống Beaudry - Cizeron".

Người này còn dẫn lời một giám khảo Pháp có tên Marie-Reine Le Gougne tại Olympic Salt Lake 2002, khi bà thừa nhận đã chịu sức ép từ liên đoàn để bỏ phiếu cho cặp Nga, thay vì Canada.

Báo Mỹ New York Post thì cho rằng những điểm số của bà Dabois gây ra scandal. Bài viết trên báo Anh Daily Mail cũng thu hút hàng nghìn lượt bình luận với những ý kiến trái chiều. Có những người đồng tình với truyền thông Mỹ. Nhưng có người cho rằng trọng tài Mỹ cũng chấm điểm cho cặp Chock - Bates cao hơn, nên chuyện này là bình thường.

Chock và Bates không công kích trực tiếp giám khảo Dabois, nhưng cho rằng sự khó hiểu trong chấm điểm gây tổn hại cho môn thể thao. "Bất cứ khi nào công chúng cảm thấy bối rối về kết quả, điều đó gây bất lợi cho môn thể thao của chúng tôi", cô nói. "Điểm số của giám khảo cần rõ ràng hơn cho VĐV, HLV và khán giả, để họ hiểu bản thân đang cổ vũ điều gì và cảm thấy tin tưởng vào môn thể thao này".

Bates cũng khẳng định họ tin màn trình diễn của anh và Chock xứng đáng với HC vàng. "Chúng tôi cảm thấy đã thực hiện phần thi tốt nhất có thể. Chúng tôi xứng đáng chiến thắng và sẽ giữ lấy cảm giác này".

Tranh cãi càng lan rộng khi giới phân tích chỉ ra đây không phải lần đầu Dabois chấm điểm gây chênh lệch đáng kể ở các giải có cặp Pháp tham dự.

Tại giải vô địch châu Âu 2026, bảng điểm của bà cũng cho thấy xu hướng chấm cao hơn đáng kể cho Beaudry - Cizeron so với mức trung bình. Ở Grand Prix Nhật Bản 2025, nơi cặp Pháp mắc lỗi kỹ thuật, điểm số của Dabois dành cho họ vẫn cao hơn nhiều so với phần còn lại của hội đồng.

Độ lệch trong đánh giá của giám khảo Pháp so với các đồng nghiệp đạt mức cao bất thường về mặt toán học. Tuy nhiên, ice dance là nội dung có yếu tố nghệ thuật và tính chủ quan lớn, nên sự khác biệt trong cảm nhận giữa các giám khảo không phải điều hiếm gặp.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chưa bình luận chính thức về vụ việc. Hệ thống chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) sử dụng chín giám khảo, với cơ chế loại bỏ điểm cao và thấp nhất ở từng thành phần kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sai lệch cá nhân. Dù vậy, trong trường hợp cách biệt tổng điểm chỉ 1,43, mỗi mức chênh nhỏ đều có thể tạo khác biệt.

Bates 36 tuổi, và Chock 33 tuổi, đã cùng nhau dự bốn kỳ Olympic kể từ Sochi 2014 và kết hôn năm 2024. Họ đã cùng nhau giành hai HC vàng Olympic, đều ở nội dung đồng đội, năm 2022 và 2026. Còn với Beaudry 33 tuổi và Cizeron 31 tuổi, đây là HC vàng Thế vận hội đầu tiên.

Ice dance là một nội dung của trượt băng nghệ thuật. Các VĐV sẽ biểu diễn hai bài thi, một bài nhảy theo nhịp điệu và một bài nhảy tự do. Tổng điểm hai bài xác định vị trí của họ ở Olympic mùa Đông 2026.

Hoàng An (theo SB Nation, USA Today)